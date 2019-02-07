溫哥華華人協會迎新春聯歡晚會熱烈喜慶

（本報記者俄廣才攝影報導）由溫哥華華人協會主辦，華賢勵志基金會、僑聲報、Makoto 自助餐廳等協辦的溫哥華2019迎新春聯歡晚會，於2月3日晚在該市的SkyView高中禮堂熱烈舉行。

華盛頓州參議員Ann Rivers，溫哥華市市長Anne McEnerny-Ogle，卡馬斯市長Shannon Turk，克拉克郡議員Temple Lentz，克拉克郡社區發展局總監Mitch Nickolds；以及波特蘭華人聯合會、萃勝工商會、波特蘭中國聯誼會、秉公堂、協勝公會、李氏公所、華賢勵志基金等，多家僑團首領、代表，各界嘉賓七百餘人應邀出席，場面熱烈。

歌手陳松、王鷹、阮秋玲、張光超演唱的歌曲《開門紅》為溫哥華華人協會春節晚會拉開序幕。歌手甄會韶一首《我的中國心》震撼全場；歌手黃捷似水柔情的歌曲演唱《絨花》，贏得掌聲陣陣；花腔女高音歌手阮秋玲的一首《乘著歌聲的翅膀》，展現了藝術家深厚的功力。另外，由俄勒岡國際芭蕾舞學院表演的芭蕾舞《胡桃夾子選段-中國舞》；美雅舞蹈學校孩子們優美歡快的舞蹈《雨中情》、《春之聲》；以及由溫哥華茉莉花舞蹈隊表演的《豐收時節》，華韻舞蹈室的《如夢霓裳》等精彩紛呈的舞蹈節目，在優美的樂曲與五彩繽紛的舞台燈光映襯下美輪美奐，贏得了觀眾們陣陣喝彩。

演出期間，溫哥華華人協會會長鄭麗影向觀眾們拋灑賀歲紅包，向參加本屆春節晚會的各界政要、僑胞致以最親切的節日祝福，恭祝大家新年大吉，萬事如意！

演出結束後，多位嘉賓與演職人員走上舞台向觀眾致意並合影留念，溫哥華華人協會2019慶新春聯歡晚會取得了圓滿成功。

2019年溫哥華新春晚會得到了本地多家僑團、商企及個人的鼎力支持，近200人的演職人員隊伍陣容強大。許多節目在編排以及舞美、燈光方面上力求創新，整場節目豐富多彩，層次分明，呈獻了溫哥華地區前所未有的「文化盛宴」。

多年以來，溫哥華華人協會在春節期間舉辦的慶祝活動精彩紛呈，展示了中華傳統文化，增添了新春佳節的喜慶氣氛。