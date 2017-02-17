溫哥華華人協會迎新春聯歡晚會熱烈喜慶副總領事鄧繁華及各界政要嘉賓應邀出席

（本報記者俄廣才攝影報導）溫哥華華人協會2017迎新春聯歡晚會，於2月11日晚在溫哥華市SkyView高中禮堂熱烈舉行。

中國駐舊金山總領館副總領事鄧繁華、僑務領事梁智華，華盛頓州眾議員Liz Pike，溫哥華市市長Timothy D. Leavitt，克拉克郡警長Chuck Atkins，以及波特蘭華人聯合會、萃勝工商會、波特蘭中國聯誼會、華賢勵志基金等，來自波特蘭及溫哥華地區的多家僑團首領、代表，各界嘉賓七百餘人應邀出席，場面熱烈。



開幕式上，溫哥華華人協會主席王斌首先致歡迎詞，向參加

本屆春節晚會的各界政要、僑胞致以最親切的節日問候，祝福大家新年大吉，萬事如意！

中國駐舊金山總領館副總領事鄧繁華，華盛頓州眾議員Liz Pike，溫哥華市市長Timothy D. Leavitt等先後致賀詞，華盛頓國會議員Jaime Herrera Beutler也通過視頻向本地華人祝賀新春佳節。

駐舊金山總領館副總領事鄧繁華在致辭時表示，多年以來，溫哥華華人協會在春節期間舉辦的慶祝活動精彩紛呈，展示了中華文化，促進了中美交流。

副總領事鄧繁華指出，中國國家主席習近平和美國總統特朗普於不久前通電話，特朗普總統表示，充分理解美國政府奉行一個中國政策的高度重要性。美國政府堅持奉行一個中國政策，為兩國關係平穩發展奠定了一個良好的基礎，希望本地華僑華人繼續為美國經濟社會發展貢獻力量，也為中美關係發展做出新的貢獻。

美雅舞蹈學校孩子們優美歡快的舞蹈《現代茉莉花》，為溫哥華華人協會春節晚會拉開序幕。隨後，由溫哥華茉莉花舞蹈隊表演的《采薇》，俄勒岡國際芭蕾舞學院表演的芭蕾舞《Joy of Dance》，雅靜旗袍表演團的《中國韻》以及與熊霖聯袂演出的《梨花頌》，波特蘭聯誼會舞蹈隊的《雨打芭蕉》等精彩紛呈的文藝節目，在優美的樂曲與五彩繽紛的舞台燈光映襯下美輪美奐，贏得了觀眾們陣陣喝彩。

演出結束後，多位嘉賓與全體演職人員走上舞台向觀眾致意並合影留念。溫哥華華人協會2017春晚取得了圓滿成功。

曾經連續三屆任溫哥華春節聯歡會執行導演的美雅舞蹈學校創始人羅燕蕾在接受採訪時表示，近年來，溫哥華的春節聯歡晚會的藝術水準一直在不斷提高，同時也受到了社區各界越來越多的關注。

2017年溫哥華新春晚會得到了僑界的鼎力支持，200餘人的演職人員隊伍陣容強大。許多節目在編排以及舞美、燈光方面上力求創新，整場節目豐富多彩，層次分明，呈獻了溫哥華地區前所未有的「文化盛世」。

羅燕蕾介紹說，比如由26位大波特蘭和溫哥華地區的女士們組成的雅靜旗袍表演團。她們積極配合參加每一次的排練，為了達到「專業水準」，大家把每一次排練拍攝的視頻帶回去，從化妝、發型到造型都按照要求認真地反復練習。演出時與戲曲演員熊霖的《梨花頌》完美演繹，把整個節目推向了一個新的高度。羅燕蕾表示，每一個節目的背後都有演員們的辛勤努力，演員們的敬業精神才是本場演出取得成功的最主要的因素。

