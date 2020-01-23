溫哥華華人協會慶新春聯歡晚會圓滿成功

（本報記者俄廣才攝影報導）由溫哥華華人協會主辦，Makoto自助餐廳、Carina Liu、僑聲報、萃勝工商會等協辦的溫哥華2020迎新春聯歡晚會，於1月18日晚在卡瑪斯市聯合高中禮堂熱烈舉行。

溫哥華市市長Anne McEnerny-Ogle，駐舊金山總領事館領事楊雪峰、陳迪，華盛頓州亞太委員會專員Helena Christensen，俄勒岡州亞太事務委員會委員長應書琪，以及波特蘭華人聯合會、萃勝工商會、華賢勵志基金、波特蘭粵劇藝術中心、波特蘭中國聯誼會、波特蘭婦女聯誼會、協勝公會、李氏公所、中華會館等多家僑團首領、代表，及各界嘉賓應邀前往觀賞，近七百座位的劇場座無虛席，聯歡晚會場面熱烈而溫馨。

晚會以美雅舞蹈學校吉祥喜慶的歌舞表演《我愛茉莉》拉開序幕。女高音歌唱家阮秋玲、張翼翎《七月的草原》《飄落》，溫哥華茉莉花舞蹈隊的《漁光曲》與波特蘭華韻舞蹈團的《願》，抒情的歌聲以及優美的舞蹈為晚會帶來了濃郁的節日氣氛。歌唱家黃婕的一首《孝敬父母》，閤家團聚的溫馨場面在新春佳節之際更是牽動著海外遊子們的思鄉之情。

知名歌手、波特蘭粵劇藝術中心主席甄會韶，波特蘭K歌藝術團、祥和藝術學院、春之聲女子藝術團等多位藝術家、藝術團體的精彩的表演，贏得了觀眾們陣陣喝彩。

晚會還特別邀請了莫妮卡藝術團、溫哥華大師合唱團等為觀眾們表演了印度寶萊塢舞蹈，以及歌曲演唱《友誼地久天長》。

溫哥華華人協會2020春節聯歡晚會得到了本地多家僑團、商企及個人的鼎力支持，近200人的演職人員隊伍陣容強大，許多節目在編排以及舞美方面上力求創新，內容豐富多彩，整場演出高潮迭起。

演出結束後，多位嘉賓與演職人員走上舞台向觀眾致意並合影留念，溫哥華華人協會2020慶新春聯歡晚會取得了圓滿成功。

溫哥華華人協會主席鄭麗影女士表示，衷心感謝台前幕後的演職人員以及義工們為這次春晚做出的貢獻，衷心感謝所有嘉賓與觀眾，感謝所有為本屆晚會提供援助的單位與個人。是各界朋友的鼎力支持，成就了我們華人社區的繁榮，同時激勵理事會將更加努力地工作，為繼續推進社區發展做出貢獻。