清除惱人塗鴉　　可求助市政府

（本報訊）塗鴉實在是令到不少商戶極為煩惱的問題，波特蘭市政府向市內業主們提供協助。最近華人商戶廖澤倫會計師事務所就得到了市政府的幫助，清除了辦公室外牆的塗鴉。

按波特蘭市政府的規定，出現塗鴉的建築物，業主必需在十天內清除所有塗鴉。但專門管理這事項的人員表示，塗鴉一出現，最好是立即或在24小時內將其清除，因為塗鴉者希望有更多人觀賞他的「作品」，如他們的作品未能有時間暴光給途人欣賞就已被清除的話，這就減低他們在這地方進行塗鴉的意欲了，這等塗鴉人士就會選擇另一個能讓他們的藝術作品展示讓人看得到的地方進行塗鴉。

有人認為塗鴉是一種藝術，但對大部份人來說塗鴉是擾民的東西，特別對業主們來說。為了協助受影響的人士，市政府每年可以為他們支付一次清理塗鴉的費用，之後就必須由業主負責。

清除塗鴉的方法有幾種，大部份業主都會選擇掃上原來外牆顏色的油漆來蓋過塗鴉；但有些在磚塊或是特別牆身材料的表面，是要用特別的溶解劑或是用高壓水力清洗方法才能有效。

業主如不在10天內清理塗鴉將會收到通知，要求業主立即進行清理，否則市政府會先行清理，然後向業主收取費用。業主除了要支付一切清理費用外，還有250元罰款，及25%的行政費。