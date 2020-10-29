清理落葉服務11月5日恢復

（本報訊）波特蘭運輸局早前宣佈清理落葉日將於11月5日，星期四恢復，藉此防止大量落在城市街道上，阻塞街道未能順利去水而導致水浸。

這項服務將會持續到12月18日，每週七天工作，每天覆蓋幾個地區，但會在11月26日至28日的感恩節週末休息。

對於生活或工作在落葉日服務區域內的每個人來說，知道如何為樹葉日做準備是非常重要的：

• 訪問清理落葉日網站：https://www.portland.gov/transportation/maintenance/leaf-day，確認您所在的區域與

務日期。

• 請提前一天把落葉耙到街上。並將您的車駛離街道，或駛離所在區域。

• 如果您在清理落葉日把車停在波特蘭的西北區、Goose Hollow 或Sullivan’s Gulch的街道上，您的車可能會被拖走。

跟以往一樣，波特蘭運輸局的工作人員將在全市52個區內進行清理落葉的工作。

市政府設下清理落葉日，主要原因是要清理52個區的落葉不時平常的街道清潔工作所能負擔的，加上所用的設備亦有不同。清理落葉日是一項免費服務，除了這52個落葉區外，政府每年還會在其他的住宅區進行一次的落葉清理，而在所有主要的街道亦會每年清理進行三到四次。

波特蘭的樹冠覆蓋了很大一部分城市的街道。在秋季，濕漉漉的落葉會變得非常滑，對步行，騎單車或開車經過樹木茂盛地區的人們造成潛在的危險。樹葉也會堵塞雨水管道，從而在秋季大雨期間造成街道積水。為了幫助解決這些危險，三十年來，工作人員已經從波特蘭街道上清除了數千立方碼的樹葉。

居住在落葉區的居民均會收到一份時間表，內列出不同地區的服務時間，及指導居民如何作好準備，配合市政府這項工作。