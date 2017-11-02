深切懷念　著名藝術家許正利先生



（本報記者俄廣才報導）俄勒岡「龍藝工作室」創始人、俄勒岡中國藝術家協會會長、著名木偶表演藝術家許正利先生因病醫治無效，於2017年10月25日下午5時10分，在St Vincent醫療中心不幸逝世，享年73歲。

遵循許正利先生的生前意願，10月29日下午，在Depoe Bay舉行了許先生骨灰海葬儀式。

美國多所城市以及多個國家的木偶界人士，本地多家僑團首領，生前好友，分別以不同的方式對許正利先生的逝世表示沉痛哀悼，對其親屬表示慰問，華人社區為失去這位可親可敬的天才藝術家、這位真誠熱情的朋友而深感悲痛。

許先生從小就喜歡木偶劇，放學後經常到木偶劇團觀看演員們排練。母親見他對木偶著了迷，就借公出的機會帶回了一套木偶送給他，那一年他12歲。此後，許先生就常給鄰居家的小夥伴們演木偶戲。

1960年，15歲的許正利考入了中國木偶藝術劇團，成為該劇團成立後的第一批學員。

當時，中國大多著名的民間木偶藝人年事已高，為繼承寶貴的傳統藝術，劇院採取「送出去，請進來」的方法，讓新學員向民間各大流派的名師學藝。許正利先生到湖南長沙師從木偶名家李海軒等老前輩。另外，劇團還聘請陝西、四川、福建等地老藝人來北京講學。經過幾年的磨煉，許先生逐漸掌握了中國南北各大流派不同的表演風格以及木偶的制做技巧。

1978年許正利先生隨團到南斯拉夫參加薩格勒布國際木偶節，獲得集體演出大獎。

1995年，許先生離開北京木偶劇團移民美國，1996年12月創建「龍藝工作室」。多年以來率領這隻中國木偶藝術劇團活躍於美國各大城市，其出神入化地表演深受大家的喜愛，爐火純青的演技征服了無數觀眾，為諸多的孩童及家庭帶來了歡欣與快樂。

2002年，「龍藝工作室」代表俄勒岡州民間藝術團到華盛頓演出，成為首次登上美國首府舞台、首次在國會圖書館和美國國家劇院肯尼迪藝術中心表演的中國木偶劇團。

2004年，許正利先生與夫人王玉琴女士榮獲了美國國家藝術基金會頒發的國家文化遺產獎。這一獎項是美國民間民俗及傳統藝術領域裡的最高榮譽。

近年來，許先生率領「龍藝工作室」先後應邀參加了2012年中國成都國際木偶節，2012年德國柏林木偶節，2015年韓國大邱世界音樂木偶節，以及2016年土耳其伊茲密爾國際木偶節。由他編導、製作、表演的木偶劇『珍珠姑娘』、『鶴與龜』、『過猴山』、『飛天』、『趕集路上』等深受世界各地民眾、特別是業內人士的喜愛與推崇。普遍認為，這是他們所看到的、製作精美且最具東方藝術特色的中國傳統木偶表演。稱之為中國「國寶級」的經典傳統劇目。

可謂「出神入化、小舞台展民俗國粹大千世界；爐火純青、獲殊榮揚傳統文化民族精神」。

許正利先生是俄勒岡中國藝術家協會的主要發起人和領導者之一，自2007年擔任該會會長十年多來，為推動俄勒岡與中國藝術家之間的文化交流與合作，繁榮本地社區文化藝術生活做出了卓越的貢獻。

許正利先生的逝世，使我們失去了一位可親可敬的好朋友，使國際木偶藝術界失去了一位最傑出的精英，使我們的民族失去了一位當代最偉大的傳統木偶表演藝術家。

許正利先生安息吧！

我們將永遠懷念您！