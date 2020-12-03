海關新規年底實施　美國出境旅客必須進行生物認證



（綜合報導）美國海關邊境保護局（CBP）近日宣布，由美國國土安全部批准的生物識別系統，將自2020年12月21日起廣泛應用於美國各大機場和港口，主要針對出入境的外國公民。

CBP表示，經過多年的測試，生物面部識別是最安全、有效和經濟的方式，同時也能夠保護所有旅客的隱私。迄今為止，已經有超過5500萬來美遊客進行生物識別比對。自2018年9月以來，該系統識別出了300多名持假證件試圖非法進入美國的人。

這項系統自2017年3月開始推動，總統特朗普當時發布行政令，要求加快對所有外國旅客的身份進行生物識別驗證。該命令規定，到2021年美國20大主要機場的旅客必須達到100%接受面部識別。

CBP的外勤業務專員薩芭蒂諾表示，「CBP已經成功的證明，面部生物識別技術是出入境系統的最佳方案」,她表示，「CBP堅定地致力於提高執法透明度，保護所有旅客的隱私，因此我們將繼續推廣和創新這種無接觸式的檢查，從而簡化出入境的程序。」

一．系統涵蓋全美各主要機場

CBP表示，該項新技術將收集外國人的面部生物數據，並要求外國旅客在出入境的時候拍照。根據目前的設施，CBP無法在所有海關出入境處設立生物識別技術，而且也只能針對部分人進行。

律師黃笑生表示，雖然沒有涵蓋所有海關，但是大部分機場已經在採用。他表示CBP在17個機場進行了人臉識別試點，包括三種方法：其一，採用流動檢查站，這種方法主要針對某一個航班，由CPB人員在登機口處用人臉識別的儀器進行檢查，這也是費用最低的一種；其二，在華盛頓和甘迺迪機場，採用了國際和國內出口分開的方式，專門針對外國乘客進行檢查；第三，在亞特蘭大機場，由航空公司在登機前進行人臉識別。

每天一次，對於從亞特蘭大飛往日本東京的航班，乘客的護照照片將會與實時畫面進行生物信息匹配。在旅客前往登機橋登機之前，海關和邊境保護局官員會讓乘客掃描登機牌，隨後用攝像頭採集旅客面部的數字照片。後台的「離境信息系統」利用面部識別功能，自動將登機過程中的畫面與照片庫中的照片進行比對。所有年齡在14歲到79歲的旅客都需要完成這樣的流程。

二．系統保護美國公民隱私權

CBP表示，外國公民在進入或離開美國的時候必須在海關拍照，但是否拍照對於美國公民則是自願的，不希望參與到面部識別程序的美國公民，可以通知CBP員工或航空公司員工，要求進行手動文件檢查。即便採用面部識別，本國公民的照片也將在12小時內刪除，外國公民的照片將永久保存在系統之中。律師指很明顯，外國公民沒有選擇是否進行人臉識別的權利，除非選擇不進入美國。

批評意見認為，CBP這樣的做法令人擔憂，因為除了在隱私、監控和言論自由方面可能受到影響之外，面部識別技術目前也在被不準確和偏見等問題困擾。黃笑生指出，目前美國沒有法律去規範對面部識別技術的使用。法院也尚未裁定這是否構成美國憲法第四修正案規定的「搜查」行為。

為了避免因宗教問題而產生糾紛，CBP也給自己留有很大的迴旋餘地，對於佩戴宗教頭巾的旅客，CBP的官員有自由裁量權。黃律師指出，CBP也在儘量規避一些可能的風險，例如：冒犯性的檢查方法、健康風險和旅客投訴等。

CBP表示，他們有明確的權力和責任去確認所有旅客的身份，但是人臉識別技術只在外國旅行者被要求出示證件的時候才會採用。CBP指出，這一改進的流程將實現文件調閱的自動化，進一步提高海關的安全性和流線作業，是未來實現無接觸式入關的重要一步。

三．系統針對有犯罪記錄者

黃笑生律師指出，該人臉識別系統對普通民眾幾乎沒有影響，主要針對的是有刑事犯罪歷史者。他說，「以前美國是入境難，現在是出境也難了，海關已猶如一個鐵桶一般。」他舉例說，以前沒有人臉識別的時候，犯下殺人、盜竊等重大刑事犯罪的人，甚至在一個月內都還能夠順利過關逃跑，但是現在一旦進入海關識別系統，就會馬上被逮捕。

黃律師表示，原來海關採用的是高級旅客售票系統（APIS），海關授權航空公司讓乘客填寫I94表（出入境記錄表格），乘客自行將名字、生日、護照號等身份信息進行填寫，但是有的不法分子便利用漏洞，沒有按照真實情況填寫，通過改變不起眼的某一個拼寫，便矇混過關。黃笑生指出，APIS系統已經十分老舊，人臉識別就是對這個系統的升級。

早在1996年，聯邦為增強出入境安全，便開始著手部署人臉識別系統，幾項支持該系統的法案包括：1996年的非法移民改革和移民責任法；2002年的增強邊境安全和簽證入境改革法案；2007年的911委員會法案；2016年的綜合撥款法案第14780號行政命令，即保護國家，避免外國恐怖分子入境。

黃笑生認為，拜登政府不會撤出這個規定，因為這符合其美國出入境系統現代化的施政方陣。