海宴鄉親的「人民英雄」胡忠強因病與世長辭　鄉親們深表婉惜

胡忠強老先生，中國廣東鶴山市古饞村人士，於2018年9月6日下五1時15分與世詳辭，享年88歲。胡老先生的逝世，波特蘭市眾多的海宴人士深感悲痛、哀傷和惋惜。因為他們痛失了一位平易近人、和藹可親、樂善好施的大恩人。

被眾多移民至美國波特蘭市的海宴鄉親來說，胡忠強是他們的大恩人，他更被鄉親們冠稱為海宴人的「人民英雄」。

相信不少鄉親們對已仙遊的陳伯和先生更是尊敬，而胡忠強先生是陳伯和的女婿，波特蘭市之所以海宴鄉親人口眾多，都是有賴這兩位人士無私和慷慨的精神，不斷協助鄉親們申親移民到美國，脫離當時在海宴民村貧困的生活。

胡忠強60年代隨妻子移民到美國波特蘭市，靠自己雙手艱苦奮鬥，創下一番自己的事業，是本地有名的中餐館：華民村股東之一。在美國得到安穩的生活後，更思念到在家鄉的親人，當時的海宴是一個落後和貧窮的地方，村民的生活困苦，沒有溫飽可言。他與外父陳伯和先生透過經營餐館的優勢，出錢又出力的，協助鄉下的鄉親一一移民到美國，找尋安居溫飽的生活。

剛到步的新移民在無親無故，言語不通的情況下，極需要別人的幫忙。富有愛心的胡忠強更開放自己的住所，讓他們留宿，只要有人需要，他就收留他們。海宴的鄉親更形容胡忠強的住所為當時的「華人服務中心」，胡忠強給他們住、給他們吃、需要看病時又帶他們看病、又給他們找工作，一直勞心勞力，出錢出力來照顧這班鄉親，直至他們有能力租屋，能自力更生。而且胡先生幫助的人士不僅只是海宴人，凡是向他要求幫忙的華人，他都來者不拒。

所以說，在波特蘭市的海宴人士，大都是因為胡忠強無私的愛心，他們才有這移民的機會。

波特蘭市的華人人口，特別是在東南區，幾乎是海宴民村人的世界。經胡忠強協助申請的海宴鄉親有過百人，而這些人士到美國後再申請家人到來，如是者，波特蘭市的海宴民村人口特別興旺，而據海宴公所的估計，單在波特蘭市，海宴人士就有過萬人口。

他熱愛鄉親、樂善好施、無私奉獻及助人為樂的精神，將永遠銘記在先達鄉親的心裡。

永遠懷念尊敬的胡忠強！