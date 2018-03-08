海宴公所連續三天舉辦慶新春聯歡晚宴 首場嘉賓接近三百五十人場面熱烈喜慶 查立友副總領事應邀出席同賀新春佳節

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海宴

(本報記者俄廣才攝影報導）砵崙海宴公所2018新春聯歡晚宴暨海宴公所成立一百二十八年慶祝活動，於3月6日至3月8日晚連續三天在黃上皇海鮮酒家隆重舉行。

中國駐舊金山總領館副總領事查立友、領事陳迪應邀出席。本埠多家僑團首領、代表，各界嘉賓逾三百五十人薈聚一堂參加首場聯歡晚宴，熱烈慶祝狗年新春佳節暨砵崙海宴公所成立一百二十八年。

總領事羅林泉大使與夫人，以及本埠多家僑團、商號、公司及個人向晚會贈送了花籃。

鏗鏘的鼓樂聲與陣陣爆竹聲中，李氏青年龍師團精彩的舞獅表演拉開晚會的序幕。

海宴公所主席黃仕權致歡迎詞時，首先代表海宴公所理事會全體成員向總領館官員、在座各位鄉親父老，以及各界嘉賓表示熱烈歡迎和誠摯的謝意！特別感謝理事會全體元老、理事、顧問、商界達賢、成功人士多年以來對公所的大力支持！

黃仕權主席表示，一百二十八年來，僑居波特蘭的海宴人超過一萬名。大海宴地區人傑地靈，在各行各業取得了輝煌成就！在傳統的歡度新春暨慶祝海宴公所成立一百二十八週年的大喜日子，希望過聯歡春宴進一步凝聚鄕情、親情、僑情和友情，繼續發揚團隊精神，承前啟後，為公所會務昌隆而繼續努力！

副總領事查立友在致賀詞時，代表羅林泉大使及舊金山總領館向僑胞們致以新春祝福。他高度讚揚海宴公所經過一百二十八年來艱苦奮鬥所取得的可喜可賀的成就，為海宴的僑胞們深感自豪。希望海宴公所年輕化的領導班子奮發向上，將會務提升到一個新的層面，繼續支持祖國的經濟建設，支持中美關係的發展，支持中國最終的和平統一。總領館希望與鄉親們一道，為推動與故鄉的人文交流與經濟合作共同努力。查立友副總領事預祝連續三天的聯歡晚宴，取得圓滿成功。

今年海宴的聯歡晚宴，得到不少鄉親踴躍捐出豐富的禮品，作為晚宴幸運大抽獎的禮物，其中包括有多台最新款蘋果手機、蘋果手錶、蘋果平板電腦、大屏幕彩電，以及千元現金等。禮品之豐富，可謂砵崙僑界活動之冠。出席的賓客都踴躍購買彩票，期望在新一年之始得到幸運之神的眷顧。首晚節目到晚上11時，大部份賓客均等到最後一節大抽獎，希望能成為一千現金獎得主，結果由何長珠女士成為大贏家。

西雅圖麗聲娛樂公司的Cammy Tang、Wendy Wu，以及來自廣東台山的陳炎宏、舊金山的馬溢洪等著名歌手為晚會獻上了多首經典金曲，優美的歌聲與精彩的表演深受來賓們的喜愛，掌聲與喝彩聲不絕於耳。

海宴公所2018慶新春聯歡晚宴由秘書陳龍義主持。

3月6日，出席首場新春聯歡晚宴的各界嘉賓逾三百五十人，聯同第二和第三晚的宴會，參加海宴公所本年度慶新春聯歡晚宴活動的總體人數將接近一千人次。

海宴公所2018年的春宴活動，為該公所及砵崙僑團創下了多個紀錄：有近千人出席春宴、送出近萬元抽獎禮品、專業歌手整晚提供精彩的節目。能夠做到這成績，秘書陳龍義表示，這全賴有該公所所有理事和會員熱心的支持及積極的參與。