海宴公所舉辦127周年暨中秋慶祝晚會 連開兩場　10月2日及3日　紅茶館上演

(本報訊）為慶祝公所127周年及中秋佳節，海宴公所於10月2日及3日下午六時假座紅茶館連開兩場晚宴暨演唱會，並邀來中國國家一級演員 兼粵曲傳承人陳玲玉及有台山歌壇長青樹美譽，有30多年演唱經驗的陳炎宏遠道而來，為波特蘭的鄉僑們獻唱。同時，本地歌手甄會韶及馬溢洪將擔任當晚的演出嘉賓。

砵崙的海宴公所會員人員可以說是僑團中最多的一個，今次演唱晚會的消息一出，會員朋友們都紛紛搶票，幾乎所有貴賓票都被搶購一空，而普通的餐券亦超額認購。海宴公所決定加開一場，成為波特蘭華人社區首次有演唱晚會連開兩場的紀錄。

今次邀來的陳玲玉是中國國家一級演員，非物質文化遺産粵曲傳承人，廣東音樂曲藝團著名琵琶彈唱家。。她的琵琶彈唱使得她以第一個曲藝演員表演身份，“跨江渡河”赴北京、上海、天津開個人演唱會，將廣東曲藝于北方揚名。作為粵曲傳承人，陳玲玉曾表示：「創新是最好的傳承。」她的演出讓觀眾見證了她在琵琶表演和平喉演唱等諸多方面的創新，親身展示「粵曲並不老土」，不單是傳統的樂迷，就連“80後”的觀眾亦被她的演出深深吸引著。

被政府授予「南粵文化名人」美譽的陳玲玉，從藝四十年以來集舞臺演唱、演奏、創作、評論、授藝等藝術範疇於一身。曾兩度獲中國曲藝最高獎“牡丹獎”和“節目特別獎”，被評為“中國優秀曲藝家”、“中國曲藝六十年優秀中青年曲藝家”、“廣東省魯迅文藝獎”、“廣東省德藝雙馨藝術家”、“廣東省優秀中青年文學藝術工作者”、“廣州市首屆十大中青年優秀藝術家”、“廣州市三八紅旗手” 等榮譽。

陳玲玉在國內外舉辦了六十五場個人藝術專場，並創造了許多個“第一”。1994年在香港文化中心音樂廳及香港大會堂音樂廳，舉辦個人演唱會，是新中國首位在香港舉辦個唱的曲藝演員；1996年，《陳玲玉96’京、津、滬、穗、港、澳粵曲巡迴演唱會》，開創廣東曲藝演員在北方多個城市舉辦個人演唱會先河，贏得了“跨江渡河第一聲”的美譽；2011年，陳玲玉成為首位在廣州大劇院舉辦個唱的戲曲演員，更將傳統曲藝帶到中國大劇院、悉尼歌劇院、維也納金色音樂廳等殿堂級劇院大放異彩；多次前往新加坡、澳洲、美國、加拿大、法國、奧地利、波蘭，及南美多國演出及舉辦個人專場和曲藝講座，力行舞臺上傳播聲藝，舞臺下傳揚文化的使命。她不單是一個藝術家，而且是一個慈善家，幾十年來從不間斷，身體力行為公益事業出力。她努力傳承培育接班人，她的徒弟多次獲全國及省市獎項，成為年輕一輩的佼佼者。2009年受香港公開大學邀請，擔任網上粵曲課程顧問和導師。

她的代表作包括有：琵琶彈唱《阮玲玉》、《祥林嫂》、《悲歌廣陵散》、《星海．黃河》⋯⋯等。

被譽為台山歌壇長青樹的陳炎宏，從事聲樂演唱30年，一直活躍於國內僑鄉的文藝舞臺上，以其獨特的甜美、圓潤、明亮的音色，征服過無數的觀眾。多次參加台山、江門及全省乃至全國歌唱大賽並獲獎。1995年參加國家建設部“建設杯”歌唱大賽榮獲銀獎，2015年獲得中央電視臺旅遊歌曲《我的家鄉多麼美》金獎等。2001年12月成功舉辦了“陳炎宏個人演唱會”，開創了台山“個唱”的先河，2008年出版發行《頌華情——為臺山乾杯》個人演唱CD專輯。

陳炎宏除了是歌壇上的一位優秀者外，又是一位成功的企業家，並且身兼多個職務，包括廣東省音樂家協會會員，江門市音樂家協會理事，台山市音樂家協會會長，台山市文聯常務委等。

欲親睹這兩位歌唱界紅人的風采和欣賞一級歌藝的本地觀眾，最好盡早定票，貴賓券每桌$800（十人）普通餐券每位65元（大小同價），購票請聯絡海宴公所的陳龍義（503-380-8273）及黃步嶸（503-998-8870）。

海宴公所127周年暨中秋慶祝晚會協辦單位包括有波特蘭新聞、麗聲娛樂公司、韶歌超凡教室及魅力攝影。