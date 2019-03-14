海宴公所春宴晚會 鄉情濃 歌舞勁 人氣滿滿大獎多

（本報訊）連開三晚的海宴公所2019新春聯歡晚會，分別在3月11日至14日（周一至周三），晚晚座無虛席的在黃上皇酒樓熱鬧舉行。

在三天的宴會中，世界海宴同鄉會永遠榮譽主席陳煥湘，本埠多家僑團首領、代表，各界嘉賓共近千人參加了聯歡晚宴，熱烈慶祝豬年新春佳節暨砵崙海宴公所成立一百二十九年。中國駐舊金山總領館領事譚大友、領事霍惠堅應邀出席第三晚的晚宴。

鑼鼓陣陣送吉祥，瑞獅起舞好運至。來自越雄醒獅團的兩頭瑞獅在鏗鏘的鑼鼓聲中飛躍，為現場增添一份喜慶和歡樂氣氛。

黃仕權主席在首晚致詞時表示：砵崙海宴同鄉會自1890年創立至今已有129年歷程，時代引領僑居的腳步，歲月銘刻遊子的足跡。回首我們前輩隻身遠渡踏入波特蘭的艱辛歷程，到今日，七個鎮的鄉親僑居已有一萬人口以上，成為本地最大一個華人社區。人傑地靈，人材輩出的七個鎮海宴人，經歷百多年歷史滄桑歲月的洗禮，並靠著大家精靈的智慧和勤勞的雙手，各行各業都取得可喜可賀的成就。黃主席又指出海宴公所理事會體會到必須有一個團結的團隊，群策群力，公所才能萬眾一心，讓鄉情、親情、僑情和友情走得更近，並祝願海宴同鄉會明天會更好！

世界海宴同鄉會永遠榮譽主席陳煥湘在致詞時，祝賀砵崙海宴公所會務蒸蒸日上，春宴晚會成功！

今年海宴公所的娛慶節目非常豐富，除請來了兩位譽滿加拿大溫哥華的著名歌手小羅文、梁寶兒及西雅圖歌手曾寶瑜為賓客獻唱外，來自本地的歌手甄會韶聯同波特蘭婦聯會以歌舞迎新春及中樂師傅黎文惠率愛將曹賢紅表演中樂。晚會主持由公所的秘書陳龍義負責。

如去年一樣，晚會得到不少鄉親踴躍捐出豐富的禮品，作為晚宴幸運大抽獎的禮物，其中包括有多台最新款蘋果手機、蘋果手錶、蘋果平板電腦、大屏幕彩電，以及千元現金等。禮品之豐富，可謂砵崙僑界活動之冠。三天的晚會都是在歡樂的聲中熱鬧完場！