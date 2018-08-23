海宴公所呈獻浩德歌聲耀Portland 三百多名鄉親聚首盡慶狂歡

（本報訊）20日周一晚，三百多名海宴公所鄉親聯同嘉賓朋友們，一起聚集在紅茶館內，參加由海宴公所舉辦的浩德歌聲耀Portland，邀請了香港歌星陳浩德為大家獻唱。

演出的歌手除了陳浩德還有來自三藩市的劉麗雅、及來自西雅圖的Cammy，三位演出者分別為賓客們唱出了多首金曲。

而數位一身舞台打扮的波特蘭婦女聯誼會會員，在台上的舞蹈表演，可謂哄動全場，鄉親們紛紛舉起手機，將這驚艷的場面拍下。

「德哥」陳浩德，一個既親切又深受樂迷愛戴的名字。自小嚮往音樂的陳浩德，曾組織樂隊，因為唱片監製的一個構想 –『長髮樂隊演唱廣東歌』，德哥在1973年推出了第一首粵語歌『悲秋風』，迅即大受歡迎，三年間發表粵語專輯十數張，其中『勁草嬌花』及與甄秀儀合唱的『分飛燕』，更為德哥帶來了粉絲無數，大碟『暢飲在今宵』更獲1978年度的金唱片的榮譽，被冠以「香港金童子」雅號，對香港粵語流行樂壇影響深遠。

敬業樂業的陳浩德，多年來一直活躍於樂壇，無間斷的與不同的歌星合作，上演過多場令歌迷熱捧的音樂會。去年，是德哥音樂生涯45週年紀念，在11至12月一連三場的『陳浩德．經典重溫45載情演唱會』，樂迷蜂湧到場欣賞。下月，德哥將與他的老朋友李龍基及葉振棠合作《三生有幸》演唱會。德哥表示，在未來兩三年，他的工作已排滿了，並已開始為五年後的踏入樂壇50週年的紀念音樂展開準備工作。

今次德哥從百忙中抽空到美國，並親臨波特蘭，讓本地觀眾能一睹他的風采，實屬難得！