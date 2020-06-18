流行病學專家憂慮　本州單日確診會激增到一千



在上周五公佈的一個本州最新的新冠疫情模型中顯示，在7月4日之前，本州單日的新增確診病例有可能激增到1,000宗。本州高級流行病學家西德林格博士表示，自四月大流行爆發以來，他一直在擔憂這情況的出現。

那是因為州的疫情發展軌跡表明，即將有更多州民受到感染，情況甚至會令追蹤病源的人士疲於奔命也未能做到遏制病毒的傳播。

西德林格（Sidelinger）博士在談到每天1,000例新病例時指出：大家已沒有將疫情剛開始時這樣關注，就是說大家都顯得鬆懈了。他說：希望這不會發生！

新模型描繪的景象與兩週前的預測大不相同，後者使用了布朗州長批出重啟之前的數據。官員們現在說，有明確的證據表明，自5月15日重啟部份縣城以來，病毒傳播率增加了。

這一個預測，令到布朗州長在周四喊停了所有重開的申請，這包括了麥魯瑪縣。

這預測結果剛好在本州每日確診數字和入院診治個案持續創新高的情況下公佈。有官員在本週早些時候表示，就上升趨勢得出結論還是為時過早，但到週五已承認數字令人擔憂。

俄勒岡州的流行病學家和衛生官員西德林格博士表示，他回想起3月份時特別令人擔心的情況，當時的測試有限，個人防護設備不足，而確診個案開始增加。而大約一個月前，當各縣準備重新開放之前，感染個案再次激增，他同樣感到焦慮。他說：“現在，隨著確診病例的增加，我仍然保持同樣的態度。”

但是西德林格博士表示，重開時感染個案總是會增加，如未來的住院率不像感染率那樣急劇上升，州民已算是再一次減緩了新冠病的感染。他說：“我仍然希望我們能合力再將曲線拉平。”

俄勒岡州的模型早就表明，布朗州長在3月份頒佈的居家令，成功將確診病例減低了70%，避過了出現成千上萬的感染案例。為了計劃未來，該預測是定期更新的，但官員們對能否維持這感染減幅表示並不樂觀。

新報告使用了截至6月5日的數據，當時的新增確診個案已呈上升趨勢，每天均超過100例。

在周五公佈的模型中有三個假設數字，這是基於自5月15日以來病例減少多少的假設。

第一個是病例減少60%的假設。這指出在6月5日前，近19,000名州民已被感染，衛生局公佈的確診數字只是這數字的四分之一。之後確診數字再會繼續緩步上升，到下一個月將出現超過21,000個確診病例，每天確診數字約是100宗，這個假設絕對是一個極之樂觀的數字。

在第二個是病例減少55%的假設。累計的感染數字將會由今天的20,000增至下月初的25,000。在這假設下，到7月3日，每天的確診數字可能會高達270宗，這也是一個極為樂觀的數字。

至於第三個是病例減少45%的假設，這也是最悲觀的一個。累計感染數字將由今個月的20,000跳到下月的35,000，到7月3日的每日確診數字就可能會是1,000宗。

西德林格博士表示，官員會在審批重開決定時，會密切地監察情況。在此時候，他呼籲州民緊守六呎社交距離的守則，和減少聚會人數，希望不會出現一天1,000宗確診的情況，因為這將會是極難應付的。

有記者問會否有機會重回居家令的情況，西德林格博士表示沒人希望要這樣做，因為這命令，無論在財務上或是身體和精神上，都是使人感到絕望的。

除了上述的假設性推測模型外，西德林格博士亦指出在每天的數字中出現了其它令人不安的指標。

上周全州住院人數攀升至40人，比前一周增加了50%以上。 人們通常在被感染後兩到三週才需要住院治療，這也指出在未來數周的住院人數一定會是有增加。

但西德林格博士也大派定心丸，他指出目前全州的住院仍是低，特別是年紀較年輕和勞工的確診者，所以本州不一定會見到入院人數會大幅增加。

至於麥魯瑪縣的情況，西德林格博士表示，與其它已重開的縣城比較，麥縣的情況不算是最差的，所以一定會重開或局部重開，衛生局正在密切監察中，特別是縣內的公共衛生部門對大型疫情爆發的應對能力。西德林格博示最後強調，利用數據分析可讓麥縣能安全的踏出第一步，但會在何時能走這一步，他則表示：不知道！