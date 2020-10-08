流感遇上新冠　衛生局呼籲無須考慮　人人都應接種流感疫苗



（本報綜述）隨著秋冬流感季的到來，新冠肺炎疫情防控形勢愈加嚴峻，衛生局對流感與新冠肺炎伴隨出現、共同傳播，進而增加疫情複雜性的潛在可能表現出擔憂。

在這雙料大行流的情況下，麥縣衛生局官員維恩斯醫生表示：「今年不是您要擲骰子來決定應否接種流感疫苗的年份。」她呼籲民眾，應盡早接種流感疫苗，作好準備。

根據州衛生局的數字，由2017至2018的流感季節中，在三縣地區內，共有超過1,500名兒童和成年人因患流感而需入院治療。維恩斯醫生指出，流感疫苗未必能百分百防止你感染流感，但可防止你出現嚴重的病情。

維恩斯醫生表示，新冠肺炎與流感都是無法預測的，但我們知道秋冬季節不利於呼吸系統疾病患者。 因此，我們需要加倍努力，做好我們知道是可行的方法，這包括：疫苗、口罩、減少與人互動、保持社交距離和做好洗手的功課。

有民眾認為，既然流感疫苗不是百分百保證自己不會感染流感，那為何還要打這一針呢？凱薩醫療（Kaiser Permanente ）的傳染病醫生沙夫指出，數據顯示，流感疫苗的有效率為40到60%，他指出如果大部份人都接種疫苗，就算不是百分百免疫，我們還是會見到感染流感的人相對較少。

至於有民眾擔心，打疫苗針會否令人發病？沙夫醫生表示，對疫苗有輕微的反應是正常的，這是身體對流感病毒作出保護的反應，是一個良好的反應，但絕對不是令您感染流感。

醫生們今年都呼籲民眾盡早打針，不需等到11月或12月。如你現時接種流感疫苗，有效期會到明年的春季，足以在整個流感季節為你提供保護。

每年在美國，有900至4,500人感染流感，因而死亡的有12,000到61,000人之間。這死亡數字須遠不及今年死於新冠的21萬人。醫生們指出，兩者的病徵相似，因而令不少感染流感的民眾誤以為新冠，而紛紛到醫院求診，這可能會令到醫療系統負苛過重。

因此，凱薩醫療決定今年將提供戶外接種流感疫苗，會員只需步行或駕車到診所外，在保持距離下排隊，就可安全地接種疫苗。凱薩醫療表示今年他們提供的疫苗是去年同期的4

。這戶外的活動至10月底，一星期6天為會員服務，會員最好先查看您經常去的診所是否有這項服務。

接種流感疫苗很多時是免費給予有健保的人士，或是向無健保人士收費約35元。不少藥房或是超市都有提供這項服務。