波特蘭8月熱浪來襲 最高溫度將突破108華氏度 如何安全過渡酷熱高溫的日子？

隨著8月的開始，本地區多個城市包括波特蘭市的氣溫也將持續升高。本周將預計成為2009年以來最熱的一周。據氣象預報預測，週三週四將會成為創高溫紀錄的兩天，週四的預測溫度更是達到了108華氏度，而這樣超過100華氏度的天氣將至少持續3天。

國家氣象局已在上週二下午發佈了一份高溫預警，提醒市民為即將到來的高溫天做好防暑降溫準備。

市政府會在今個週一直到下週一向大眾開放3個降溫中心，裏面配備有大動力的冷氣供市民，孩子以及寵物避暑。降溫中心包括Hollywood Senior Center, Multnomah County Walnut Park Building和Multnomah County East Building。工作日的開放時間為早上5點至晚上8點，週末的開放時間則為下午2點至晚上8點。

同時，市政府也表示游泳池和海灘也是很好的避暑休息的地方。急救中心也建議民眾前往一些冷氣開放的地方，例如電影院、購物商場、圖書館等等。民眾即使需要外出，也要注意防曬以及補充大量的水或者飲料，避免飲用過多的酒精飲料，能量飲料以及含有咖啡因的飲料。

急症室的醫生預計將有更多由高溫引發不適的病人就診，特別是長者們，他們說照顧長者的人士應提醒長者多喝水。醫生們提醒民眾，只要做好三件事，就能安全過渡酷熱的高溫：首先，盡量留在室內；如要在室外，避免站在烈日之下；最後就時要多喝水。

醫生又呼籲民眾不將兒童或寵物留在汽車內，就算只是數分鐘都能導致死亡。

汽車維修業人士也表示，除了人要做好高溫的準備，愛車的人士也需要為汽車做好防暑降溫工作。首先要確保散熱器中的熱液是滿的。其次需要檢查製冷卻液至少有一半。最後更需要檢查一下風扇帶，有沒有老化斷裂的情況。

專家警告，如果民眾發現汽車的散熱器有問題，就不要打開檢查，因為如果你擰開散熱器的口，裏面的熱水就會噴出來，這樣會很容易造成燙傷。

另外運輸局提醒駕車人士，在持續高溫的天氣下開車，要慢並特別留意路面「泛油」的情況，這是馬路的瀝青面層持續受熱膨脹而溢出路表的現象。「泛油」的路面會變得滑，通上要在路面灑上沙來防滑。

又假設你被困在路上，你要首先尋找附近有沒有水源來確保自己的安全。

Trimet交通部門也表示，未來幾天的高溫將會對輕鐵和巴士造成一定的延誤。因為高溫會導致軌道以及列車過熱，緩慢運營能確保乘客們的安全。Trimet部門也提醒市民要為出行做好充足的準備，延誤時間預計為30分鐘至45分鐘不等。

電力公司向民眾提高在酷熱天氣下節能的方法，包括在烈日當空時，關閉屋內所有窗廉；在晚上和早上打開窗戶讓較涼的空氣入屋。波特蘭電力公司（PGE）呼籲用戶不要用盡所有電器來降溫，因為人人都增加用電，很容易會中斷電力供應。PGE建議民眾在這幾天，準備好不用煮或冷凍，能即食的食物，以應對斷電的情況。PGE又呼籲民眾多用耗電量較少的風扇，如用空調，最好將室內溫度調較至華氏78度，並在出外時將溫度調較至華氏85度，不要關掉空調。避免在這幾天盡量避免在日間使用家中的烤箱、洗碗、乾衣機，盡可能使用戶外的烤爐或微波爐煮食。要減低家中電器所發出的熱能，最好將電腦、電燈甚至電視也關掉。

WM垃圾管理公司要求市民在這周要提早在晚上將垃圾放到屋外，為了避免員工們在高溫下工作，WM公司的員工將提前在早上4時開始收集垃圾。

華州的Waste Collections 垃圾管理公司亦於本周提早於早上6時開始收垃圾，亦呼籲用戶提前在早一晚將垃圾桶推出街旁。

高溫將會在下周有所降低，下周的溫度則大約為90華氏度左右。