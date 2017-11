波特蘭2017『麥當勞教育展』11月18日PCC東南校舍內舉行

Heartland Financial Institute 的Peter Yan Peter將以中文向學生和家長們講述申請大學的程序及FAFSA, 大學資助及獎學金的資訊。Peter 從中國移民到美國,親身經歷在美國讀大學的困難,特別是經濟方面,他在加州著名的UC Berkeley大學畢業後,就專注幫助新移民家庭子女入讀大學的事宜,包括父母準備為子女入學前的財務應如何計劃,好讓子女能取得資助。 現代教育中心Best in Class Education Center 的Ryan Hsu 入獨一所理想的大學其中重要的一環是SAT 考試的成績,有十多年的學生輔導經驗的現代教育機構負責人Ryan Hsu,將在講座中談到學生應如何應付SAT 考試,及成績對入學的影響等。

