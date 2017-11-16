

波特蘭2017『麥當勞教育展』11月18日PCC東南校舍內舉行

專家教你如何準備入讀理想大學 提供入學、獎助學金、SAT 考試等資訊

（波特蘭新聞報導）由麥當勞作主題贊助，由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心主辦的2017『麥當勞教育展』（McDonald’s 2017 Education Workshop）波特蘭專場，將於11月18日，上午十時至晚上四時，在東南區波特蘭社區學院內舉行（82街Division 街）。現場設有升學機構諮詢攤位、多場升學講座、大學入學詳細資訊、個別輔導及詢問時間等，歡迎學生和家長們踴躍參加。

這是一個一整天的免費活動，亦歡迎學生們隨時進場，中途參與。大會將為註冊參加的學生和家長們提供免費午餐。麥當勞公司在場設有遊戲攤位，大送禮品。歡迎各界到場了解更多有關入讀大學的資訊。

本教育展主要針對和服務的對象是是美國亞裔初中生，高中生以及家長，包括華裔人士。目的是幫助這些青少年和父母更加深入的了解美國大學入學要求，招生制度，大學申請流程，大學獎學金的申請條件和資質要求。指導父母們如何進行家庭教育，如何幫助子女申請大學助學貸款等，並在展覽中找到各樣的支援，並獲取可帶領你子女到人生另一新階段的各樣資訊。

為了讓學生和家長們深入了解在美入讀大學的各樣事宜，『麥當勞教育展』特別分三部份進行。

首先有不同題目的講座在不同時段舉行，包括有

由AcceptU的Sarah Haas 主講：

探討大學註冊辦公室（Inside Admissions Office）

在這講座中，學生和家長將會了解到大學如何看待你的申請表，他們要看的是甚麼，及要如何突出自己的申請。

課外活動和領袖才能發展 （Extracurricular Activities & Leadership Development）

從收生的角度來看，單是有非常好的學業成績是不足以讓你進入一所有名且極受歡迎的大學。申請人必需能向收生委員會顯示出會參與課外領袖活動的承諾。在這講座中，Sarah 將向予會者提供一些指導學生為自己建立一個突出的個人履歷。

AcceptU 是一家來自麻省的機構，他們的團隊是由多位曾任著名大學收生部門的專業人士所組成，對全美大學的收生情況瞭如指掌，他們的團隊曾成功協助了不少學生入讀理想的學府。今次負責主講的Sarah Haas，曾是加州伯克萊大學的招生負責人之一。

Heartland Financial Institute 的Peter Yan

Peter將以中文向學生和家長們講述申請大學的程序及FAFSA, 大學資助及獎學金的資訊。Peter 從中國移民到美國，親身經歷在美國讀大學的困難，特別是經濟方面，他在加州著名的UC Berkeley大學畢業後，就專注幫助新移民家庭子女入讀大學的事宜，包括父母準備為子女入學前的財務應如何計劃，好讓子女能取得資助。

現代教育中心Best in Class Education Center 的Ryan Hsu

入獨一所理想的大學其中重要的一環是SAT 考試的成績，有十多年的學生輔導經驗的現代教育機構負責人Ryan Hsu，將在講座中談到學生應如何應付SAT 考試，及成績對入學的影響等。

OSAC

來自OSAC的Lisa Brookshier 是OSAC的入學資訊專員，同時亦是ASPIRE學生輔導計畫的專員。Lisa 在PSU獲取了工商行政學位後，再在Marylhurst 大學獲取碩士學位。

Lisa 將會介紹OSAC這個一站式獎助學金申請機構，及指導學生申請的手續。學生只要填寫一份申請表學生就可同時申請數百份的獎學金。每年OSAC均為本州學生提供超過一億元的聯邦或私人的獎助學金，幫助學生支付大學的學費。這是一個明年入大學的高中生不能錯過的講座。

OSAC是全美一個特別的組織，透過與政府和私人的機構的夥伴合作關系，管理他們的獎學金和推廣，目的是協助所有俄勒岡州的學生獲得高等教育。OSAC的宗旨是希望透過向學生們提供有關資訊、輔導計劃和財政上的支持，為俄勒岡州創造一個人人可讀大學的文化。

每一年，OSAC向數千名俄勒岡州學生頒發了超過1.18元的獎助學金。一些突出的資助項目，包括Oregon Opportunity Grant、Oregon Promise Grant、the Chafee Education & Training Grant 及 Oregon Student Child Care Grant 等。OSAC亦管理ASPIRE學生輔導計畫，FAFSA Plus +計畫，外展服務和全州出版物。

第二，是為學生和家長提供個別輔導，『麥當勞教育展』中的所有輔導員都是來自本州著名大學的專業輔導員，包括俄勒岡大學（UO），俄勒岡州立大學（OSU），波特蘭社區學院（PCC）等。其中包括

Joann Zhang

Joann Zhang 在俄勒岡大學（UO）內亞太裔學的多元文化學術顧問和學生聯繫專員，她的工作是幫助學生們達到他們在學業和事業上的目的。她是一名在俄勒岡州土生土長的美籍華人，從學生身上學習到不同的文化，使她更明白到社區與身份認知的重要性。

Janet Nishihara

Janet Nishihara是俄勒岡州立大學（OSU）的教育機會項目的主任，為校內學生提供一個友善的環境，從中協助項目中的學生能發揮他們在個人及在學術上的潛能。Janet 在OSU 服務超過30年，經常為亞太裔學生提供輔導。

Linda Liu

Linda 在波特蘭長大，她在支援大學生的事務範疇內已有25年歷史，目前在波特蘭州立大學負責學生事務，專門負責聯邦政府給予第一代移民學生及低收入學生學費補助的TRIO 助學金。

第三，是大學展，參展的十多家大學來自美西北區，加上一些向學生提供服務的機構，讓學生和家長們能親自了解不同學校的情況，及除了直入大學的另類選擇。

這是一個難得的一活動，讓同學和家長一次過了解到入讀大學的全面知識。

為了鼓勵學生和家長參加不同的講座，大會提供免費午餐，但學生必須到網上註冊，以便大會準備。註冊請到www.portlandchinesetimes.com。

抽獎

鼓勵更多高中生了解入讀大學的各方資訊，大會特別為參與的學生提供抽獎的機會，到場學生只需到訪場內的每一個攤位，就可參加抽獎，大獎可獲Apple iPad一部，另有三個特別獎，各可獲一百元的獎學金 。