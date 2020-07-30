波特蘭高雄姊妹市協會歡送駐西雅圖辦事處處長范國樞



駐西雅圖辦事處處長范國樞預計於8月底奉調返國，波特蘭高雄姊妹市協會於7月28日午間設宴歡送。由於奧勒岡州政府對於餐廳用餐人數設限，當日由該協會現任會長陳紀昭夫婦及前任會長Michael Bostwick夫婦代表會員們歡送范國樞，由西雅圖文教中心主任吳曉竹陪同。

范國樞表示， 1988年高雄市與波特蘭市締結為姊妹城市，每年的高雄燈會藝術節與波特蘭玫瑰節活動，兩市都派出盛大的代表團參與盛會，不只充分體驗彼此慶典的熱烈與市民的熱情，更由此讓雙方的姊妹市友誼更加延續鞏固。而協會舉辦的「波特蘭龍舟賽」，歷年來都有數十支隊伍、數千名觀眾踴躍參與，高雄市也年年由樹德家商組成「龍舟隊暨民俗才藝訪問團」參賽，除了增進青年學子們的國際交流，更讓龍舟賽成為象徵高雄和波特蘭友誼的重要活動，深化高雄市和波特蘭市的友誼。希望波特蘭高雄姊妹市協會能夠持續與駐處合作，透過城市交誼促進臺美交流。

陳紀昭會長也感性地表示，處長雖然才到任一年半，但對協會的支持非常，希望回到國內仍然繼續支持協會的活動。Bostwick前會長也祝福范國樞身體健康、一路順風，並且共同代表協會致贈范國樞一個裝著燦爛陽光下的龍舟身影的相框，紀念這一段美好的合作時光。