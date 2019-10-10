波特蘭靈糧堂

波特蘭靈糧堂為了服務社區，推出一連串活動，歡迎各界人士踴躍參加。地址: 550 NE 76thAve., Portland.

美國公民入籍課程：將於9月7日至10月26日每週六下午 1 時至 3 時時舉行，幫助華裔綠咭居民通過美國公民考試，課程內容包括美國歷史，政府結構和公民英語考試。歡迎有興趣人士報名參加。費用全期每人10元。名額有限，報名請電 626-456-0635。

成人英語會話班：將於9月7日至10月26日每週六下午 1 時至 3 時時舉行，幫助移美華人用英語生活，購物，問路，點餐，看病等等。按照學員程度分班授課，由資深老師任教。歡迎新丶舊學員報名參加，講義費用全期每人10元。報名請電 808-627-5950。

開心科技班：在每個月的第三個星期日下午1時15分至3時舉行，幫助移美華人可以輕易使用手機、電腦及現代科技之基本功能，以達好開心之輕鬆快樂生活。每堂課都是由在各領域中卓越的達人帶領。十月課堂「簡歷與面試的技巧」將於10月20日舉行。費用每堂2元，報名請電 832-552-8730。

排舞班及乒乓球組：毎逢星期六早上十時至十二時半舉行，費用全免。有興趣的朋友 請穿著運動鞋前來參加。垂詢請電 408-331-2344。