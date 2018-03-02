波特蘭電力公司推出資助電動汽車計劃

（本報綜述）波特蘭電力公司（PGE）宣佈，將撥出380萬元資助本市三個鼓勵市民多利用電動汽車的計劃，包括一個與Trimet 公司合作的計劃，教育和宣傳電動車，並提出增建六個供電動車使用的充電站的建議。

俄勒岡公用事務委員會對波特蘭電力公司在自己的範疇內推電動汽車表示歡迎，並批准撥款，但將數額設上限為380萬元。計劃中的工程如下：

－波特蘭電力公司將安裝和負責管理六個專為TriMet電動巴士充電的充電站，在這情況下，TriMet 公司就可利用聯邦交通管理局（FTA）的資助，買下足夠一條巴士線在繁忙時段所需的電動巴士數量。－波特蘭電力公司將實施一項計劃，讓更多人認識電動汽車及其充電的選項，以鼓勵用戶廣泛使用。

－波特蘭電力公司將在其服務範圍內安裝並擁有六個新的充電站，以幫助確保電動車輛用戶能夠使用這些可靠且方便的充電基礎設施。而這些充電基礎設施將鼓勵更多的人考慮轉用電動汽車。 雖然充電站的地點尚未確定，但PGE將確保其位置能平均分佈在各區，使低收入和多戶住宅的用戶都能使用。

今次波特蘭電力公司的行動是對應2016年俄勒岡州州議會採納的目標：增加本州電動交通工具的使用率。俄勒岡公用事務委員會主席Lisa Hardie 表示，PGE的建議將有助本州達到目標，減少本州對石油的依賴，改善能源的效率，減炭，及幫助本州達到溫室氣體減排的目標。

俄勒岡公用事務委員會負責監管所有公用事務公司，包括電力公司、天然氣公司、通訊公司及一些水務公司，確保本州的用戶能在合理的收費範圍內得到可信賴、安全及高素質的服務。