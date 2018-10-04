波特蘭運輸局宣佈取消清理落葉費

（本報訊）周二，波特蘭運輸局宣佈不再向市民徵收清理落葉費。

波特蘭市政府一向都會在落葉季節，在一些經常樹葉滿街的地區負責清理街道上堆積的落葉。在2010年經濟不景氣時，運輸局開始向市民徵收費用來彌補政府的開支。

市議員Chloe Eudaly表示，我們應該要檢討那些不能達到預期效果的政策，並在有需要的情況下作出改變，這就是清理落葉費用正所面對的情況。因為徵收得來的費用並未能做到彌補開支的作用；取消收費，反令市政府節省行政費，街道上和地下水道入口又得到清理，而最重要的是，波特蘭市的市民從此可少付一個費用。

運輸局的執行總監Chris 表示，他們知道市民大眾都會喜歡這項免費服務的，街上沒有堆積的落葉，除了行人更安全外，亦能減低渠道淤塞的機會。自從2010年開始收費後，管理這項目的行政費用高達20%，最後令到不少市民都不願參加，項目形同虛設，在衡量過後，無論是在財務方面或是政策方面，免費提供服務才是最明智的做法。

在波特蘭市內，有不少地區的樹木繁盛，在秋季落葉滿街都是，加上雨水，被落葉覆蓋著的街道變得濕滑，為行人、騎自行車人士、或是行經的汽車造成危險。落葉堆積在渠道上，擋著雨水流入渠道，又容易造成水浸街。市政府人員每年都收集數萬立方碼的落葉。

從2010年起，運輸局向住宅用戶每次收取15元，商業用戶及柏文每次收取65元的費用。在過去五年來，市政府收取的費用一直未能支付這項目甚至是一半的成本。

運輸局決定由經常費用中撥款進行清理落葉是一個最佳的做法。

除了取消收費外，市政府的落葉清理項目一切照舊，由下月9日開始，市政府將在52個區內收集落葉，屆時居民需要事前將他們的汽車和其他障礙物從街道上移走並擋住他們的街道樹木，以便更有效地進行清理。