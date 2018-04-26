波特蘭運輸局在三條最危險的街道將裝上智惠型感應器 收集行車和行人的實況數據　助政府重新設計安全道路模式

（本報綜述）波特蘭運輸局日前宣佈，由六月起，將本市在三條交通意外頻生的街道上安裝感應器，藉此收集市民使用道路的數據。這些街道包括Division 街：由11街到92街、荷昉街（Hawthorne）：由11街到122街和122街：由Burnside 到Duke街。

運輸局強調，這並不是一個監控亂過馬路、超速駕駛及其他交通違例者的搖控裝置，這是一個由公營和私營機構合作的計劃，能實地了解市民如何使用馬路和行人路，希望為將來的安全設計，取得更準確的資料。

參加計劃的私營機構包括有AT&T、通用公司、英特爾公司和波特蘭電力公司等，他們會在交通意外頻發的多條街道上，安裝超過200個附在街燈上的感應器。這些感應器將拍攝街道上的實景情況，例如行過的車輛，包括紀錄它們的車速；自行車及路過的行人，也能拍下行人如何過馬路等。感應器的軟件會將這等照片轉化成數據作分析。這就是說分析員絕不會看到行人的樣子及車輛的車牌等，確保私隱的功夫能做到最好。

這項耗資一百多萬元的安裝工程將於五月中開始，估計30日就可完工。波特蘭運輸局將負擔85萬元，其餘則由參與計劃的私營公司分擔。

這項計劃是本市的智慧城市倡議研究的一部份，主要是研究使用高科技幫助市民在市內的交通，例如更有效，更省時，又能減低交通傷亡的通勤方式。另外，這計劃亦包括研究一些為無人駕駛電動汽車而設的基楚建設。

報導指，第一眼看，對波特蘭這個連街道都未能維修得好的城市來說，這就是一個全不現實的計劃，但專家指出，要改進必需是跟隨一個現代化城市的模式。