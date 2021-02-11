波特蘭運輸局呼籲民眾為未來幾天寒冷天氣作準備



（本報訊）根據多個天氣預測，由星期四至周末，波特蘭市將進入嚴寒天氣，並有可能下雪，波特蘭運輸局呼籲要出門的民眾作好準備。

美國國家氣象局預計，從周四上午到週五下午一段時間內，本地區可能會有1-3吋雪。週四下午氣溫將下降。在高海拔地區和市中心附近的海平面，積雪可能會導致整個城市的道路有危險。

在星期四傍晚的陣風，尤其是205號州際公路以東至哥倫比亞河峽谷，可能超過40海哩，並會出現樹木和樹枝被吹倒，對道路造成危險。在都會區的南部和西南部的路面，更可能會結冰。

預計在星期五晚上至星期六早上，會有更多雪。

波特蘭運輸局表示，該局正在密切監視本週的天氣預測，並已於日前展開了防冰工作，在整個城市的橋樑和高海拔路線上散佈了數千加侖的氯化鎂。

今天開始，工作人員準備除雪和冰的設備。從今晚起，運輸局的工作人員將分兩班24小時工作，隨時出動應對冰雪的情況。

波特蘭運輸局呼籲公眾亦應該為自己和家人做好通勤的準備。

儘管預報可能不準確，並且會不斷變化，波特蘭運輸局提出以下建議，讓民眾只需做一些簡單的事情來為今個寒冬做好準備。

－避免在惡劣的天氣下出遊，盡可能推遲行程。如果您必須出行，請考慮選擇公交，避免駕駛。

－為您的家，公司或車輛列出清單。準備好應有的物品，例如融冰劑和雪鏟，以清理人行道以及穿越車道的道路。

－整個冬天，每位駕車者都應該在車輛中備有雪鏈和應急工具包。

－與您的家人或同事一起制定應急計劃，重點應放在通訊，通勤和緊急會面地點等。

－儲存食物、水、衣服和藥品等，以防因天氣而被困在家里或在旅途中的您和家人，寵物或您的公司。

－探訪可能需要幫助的鄰居，在暴風雨前幫助補充所需物或事後清理人行道。

－了解您要到的地方和您要穿越的區域的海拔高度。在波特蘭運輸局（PBOT）網站內的Winter Weather Center查看您所在的區域位於海拔500英尺還是1,000英尺。使用PortlandMaps.com查找波特蘭中的任何地址的海拔高度。

－看到有樹木或大樹枝倒下，請撥電503-823-TREE（8733）報告。

－想知道波特蘭市政府其他有關寒冷天氣的服務，可瀏覽，https://www.portland.gov/omf/news/2020/12/4/prepare-winter-weather-city-portland-resource隨時了解水管，垃圾收集等方面的最新信息，包括如何為露宿者找到支援。

該部門更為民眾制定一個名為安全回家的冬天出行提示，請看下圖。