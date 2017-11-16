波特蘭運輸局再次與翡翠區華商們開會　討論Division 街新設計

（本報訊）Division 街的新設計，是回應曾多次發生路人傷亡的交通事件，市民紛紛要求重新將寬闊的Division 街改造成一條安全的大道而作的。但新設計卻為Division 沿街的商戶所反對，紛紛不滿原來的中間線變成了一條長長的分隔帶，令到兩邊馬路完全被隔開。

在華商雲集的翡翠區，在翡翠區委員會努力爭取下，波特蘭運輸局特別與華人商戶或業主開會，聽取大家的意見。周三早上，第二次與華商的特別會議得到了大部份商戶和業主的出席，除了聽取了波特蘭運輸局代表對新設計的講解外，亦積極在會上表達意見。

最新的設計，對商戶帶來極大的不便。在翡翠區的一段Division 街上（82街至92街），除了三個給行人過馬路的路口位，和四個給車輛U-轉位外，兩邊馬路都被分隔帶完全隔開。

最受影響的商戶將會是祥發超市，西行的車輛再不能左轉入超市的停車場內，而街上的停車位則被單車徑取替，大貨運車上落貨都會是問題。而天生行情況亦一樣，西行的車輛必須走過了82街才能轉回頭。大家都擔心分隔帶將阻礙緊急車輛到達現場的時間。

運輸局代表Elizabeth Mahon 表示，在計的過程中，他們與警察和消防部門均有緊密的聯系，確保在緊急情況下，車隊能順利通過。

至於另一家受影響的是在德瓊廣場的商戶，特別是黃上皇酒樓，黃老板指出顧客在離開時，特別是宴會後和周六日點心繁忙時間，不准左轉到高速路，這將令Division 上的U-轉位更加擠塞。

吳賢統夫婦指出這設計將使設有交通燈號，原來已是繁忙的87街更擠塞，擔心將來這條街道將成為車輛掉頭的最佳選點，一條破爛的街道，能否負擔得來這重任呢？

運輸局代表Elizabeth指出，Division 街是整個波特蘭市最多意外發生的街道，為了配合市政府推行的「零死亡願景」Version Zero計劃，才有這新的設計。她又說，使用分隔帶，是目前全國最流行的設計，她舉例，在周邊的地區如比弗頓、Happy Valley、Tigard………等等，大家都可以看到一條長的分隔帶在中央，而這都有數據證明這是一個安全的設計。

有商戶代表提出現在這情況就如多年前發生在黑人區的MLK大道一樣，分隔帶建成後，兩邊馬路原來已有多年歷史的黑人商戶在生意大受影響逐一關門。我們不希望重蹈覆轍，並希望政府能提供協助。並希望設計團隊在考慮路人安全時，也能顧及到社區內的每一成員。

據了解，這一條分隔帶是由80街一直走到近170街，已引起了沿街商戶的不滿。而中途Division 區已了一封反對信，並有數十名商戶簽名，並已遞交到市議會，該區經理亦已在市議會中作證，希望市政府能考慮撤回「分隔帶」的設計。

當日出席會議的華人商戶向翡翠區經理Todd表示，他們亦想效法中途Division 區的做法。Todd 表示，如這是大家想要做的，他會跟進，立即起草反對信。

運輸局即將要落定新的設計，工程預計將在明年春展開，連同在Division 街的多項工程，包括Trimet 的巴士快線工程，估計到2020年左右，整條Division 街，或是翡翠區將出現全新的面貌。