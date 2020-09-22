波特蘭連同紐約　西雅圖被定性爲”無政府主義轄區” 有可能影響聯邦撥款



（綜合報導）司法部週一將波特蘭市、西雅圖市和紐約市和一起定性爲“無政府主義管轄區”，稱其“允許暴力和財産破壞持續存在，並拒絕採取合理措施打擊犯罪活動”。

就此，波特蘭市的惠勒市長連同西雅圖的鄧肯和紐約市長白思豪，在周一發表聯合聲明

聲明說：“這完全是政治性的，並且是違憲的。總統正在與國會分配的撥款進行廉價的政治遊戲。我們的城市正在將社區聚集在一起，在抵擋大流行，並且正面對自大蕭條以來最嚴竣的經濟危機。特朗普政府現在所做的，比我們一直以來所見到的更為多：推卸責任，並責備別人以掩蓋其失敗。”

而這一定性並非空談，而是會帶來潛在經濟後果的。在本月早些時候，總統發布了一份備忘錄，指示司法部確認執法不當的司法管轄區，被指定的城市可能會失去聯邦資金。

司法部引證將波特蘭市定性爲“無政府主義管轄區”的理由分別是：

－本市一直未停的示威活動：示威已連續超過100天，在示威中更經常出現故意破壞、暴亂甚至殺人、放火，向執法人員投擲物件，並且破壞物業；

－愈來愈多槍擊事件：與去年同期比較，波特蘭市在6月和7月的槍擊事件多出了140%；

－削減警察撥款：警察部門被削1,500萬元經費，這包括了取消減少槍枝暴力小組；

－拒絕聯邦執法官員鎮壓示威：惠勒市長在8月去信特朗普，拒絕了聯邦政府派遣更多聯邦執法人員到本市應付暴力示威。

司法部長巴爾稱：“在公民安全岌岌可危的情況下，我們不能允許聯邦稅款被浪費掉。我希望司法部今天確認的這些城市能夠改變做事的方法，認真履行政府的基本職能，開始保護自己的公民。”