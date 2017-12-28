波特蘭迎來白色聖誕 運輸局工作未見改善 道路積雪交通頻生

（綜合報道）從上週日的平安夜開始直到週一的聖誕節，波特蘭迎來初雪，白茫茫的大地讓整座城市籠罩在銀光素裹的浪漫白色聖誕氣氛中。波特蘭自1884年以來只有過6次白色聖誕節。不過，因為天氣預報沒有提前預告會出現降雪，給司機們來了個措手不及，不少路段發生交通意外。交通部門提醒市民，出門在戶外要小心駕駛，行走時注意防寒保暖。

從上週日出現降雪開始，波特蘭運輸局的工作人員就在徹夜為積雪路面工作，以幫助清理城市的主幹道，預計共使用了7000多加侖的防凍劑。

其實，截止至週三，波特蘭的不少路段還是有大約半英吋的積雪，或者是冰，但是城市的官員沒有清理乾淨。交通部的官員對此表示，沒有及時清理不是疏忽，而是因為積雪不夠大（少於一英吋），所以他們沒有派出專業的鏟雪車或者是犁出來鏟雪。

波特蘭運輸局發言人迪倫里維拉表示，在這種天氣下，用犁剷除積雪可能會讓路面不那麼平滑，所以就目前來說這是沒有必要的。需要等到路面積雪超過一英吋了，雪犁才會發揮出正真的用處。他們同時還表示，在上週五，交通部門已經準備了一些雪犁以備不時之需，但發現積雪情況沒有想象的那麼嚴重，所以沒有進行剷除。

因為部分公共交通路段表面仍然有冰，所以週三上午TriMet公交部門已經在幾條主要公交線路上做了調整，也沒有出現延誤的現象。TriMet還表示他們保留了幾條只在夜間運行的列車運行，以防止冰在鐵軌上堆積。

不過，與上一年雪災不同的是，今年因下雪導致的交通事故較去年來說已經下降。目前城市已經開始積極地在公共交通以及主要路段撒鹽化雪，以減少意外的發生。

去年冬天，不少波特蘭公立學校因為暴雪天氣而導致停課，一些企業也暫停工作。不過市政府早在今年11月發佈報告顯示，今年已經準備好三百噸鹽，足以處理兩千至三千英里的道路。城市同時還新購置了6輛鏟雪車。