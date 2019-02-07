波特蘭豬年新春慶祝活動集錦

中央圖書館將於二月和三月舉辦的免費活動與節目，歡迎大家共襄盛舉。

元宵花燈 – 2月23日下午2:00-3:30 在中央圖書館二樓聯誼室(Community Room)

大家一同動手做花燈，我們將凖備各色彩紙和材料供您選擇，製作出美好的花燈帶回家作裝飾，現場並有糖果水果招待。

蘭弦樂三重奏 – 3月3日下午 2:00-3:00 在中央圖書館三樓大廳 (Collins Gallery)

聆聽共賞美麗的古典西洋音樂與中國樂曲，演奏曲目並包含春江花月夜（古曲），何日君再來，和梁祝。

由砵崙華埠歷史博物館基金會主辦的「新春舞龍巡遊」將於2月9日早上舉行，早上11時從唐人街出發，巡遊至市中心的俄勒岡歷史協會，之後至下午四時，俄勒岡歷史協會內將有表演和茶點招待各界，歡迎參加。

蘭蘇園新春節目由二月五日至二月十九日舉行，五日（年初一）首100名進場人士可參加財源滾滾活動，當日所有入場人士均可獲得紅包。每日的節目內容，請參閱蘭蘇園網頁www.lansugarden.org。蘭蘇園入園費：成人每位10元，學生每位7元，長者（62歲及以上）每位9元；另設家庭票28元，包二名成人及二名學生。

社團豬年春宴時間表：

波特蘭同源會：

2月10日(日)下午六時，黃上皇酒樓

砵崙中華會館：

2月11日(一)下午六時，黃上皇酒樓

台灣鄉友會：

2月16日(六)下午六時，紅茶館

粵聲音樂社：

2月17日(日)下午六時，黃上皇酒樓

至考篤親公所：

2月18日(一)下午六時，黃上皇酒樓

溯源堂：

2月24日(日)下午六時，黃上皇酒樓

龍岡公所：

3月2日(六)下午六時，黃上皇酒樓

協勝堂：

3月9日（六）下午六時，黃上皇酒樓

黃氏公所：

3月10日(六)下午六時，金馬酒家

海宴公所：3月11、12日（一、二）

下午六時，黃上皇酒樓

砵崙李氏公所：

3月16日(六)下午六時，黃上皇酒樓

萃勝堂：

3月17日(日)下午六時，紅茶館

砵崙合勝堂：

3月 24日(日)下午六時，黃上皇酒樓

秉公堂：

3月25日(一)下午六時，黃上皇酒樓