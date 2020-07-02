波特蘭警方再用催淚氣對付示威者　引來州眾議院議長不滿



（本報綜述）在波特蘭市中心的示威，已進入了第五周，示威者風雨不改每天晚上到零晨在市中心內倒亂和與警察對峙。在周二晚的示威中，警方出動催淚氣體驅趕進行破壞的暴亂份子，引來州眾議院議長蒂娜．科特克（Tina Kotek）的不滿。

科特克議長向波特蘭市惠勒市長發出了一封嚴癘的信件，表示警隊的執法手段加劇了現場的緊張情勢，並強調：這是完全不能接受的！

周二晚（30日），如常的有數百名示威人士在下午六時多在市中心集合。到晚八時半，示威者衝向位於北區的波特蘭警察協會，並向站在協會前的警察投擲雜物，包括石頭和水瓶等，又用鐳射筆射向警員的眼部。到九時，警方向示威人士宣佈這是非法聚集，要他們離去，否則會被捕或受武力包括人群控制彈藥等的對待。但示威人士仍未有停手，更拉來雜物堵塞街道、放火和向警察投擲大型煙火。有數名警員受傷。

到晚十時多，警方再次警告並宣佈這為暴動，警方表示，為了保護警務人員的安全和生命，決定採用催淚CS氣體來驅趕人群。示威者在散開時繼續進行破壞，到凌晨一時多才陸續散去。

科特克議長在她的臉書頁表示，由得到的報告和聽到附近街坊所說的，與警察的報告對比一下，她認為當時情況完全沒有對現場警察有危險，直至警方宣佈這為非法集會並採取驅散人群的手段。

議長繼續說：「昨晚要保護甚麼？一棟無人在內的辦公室大樓？這是否比街坊，特別是當中的兒童，或是下班回家的市民更重要？似乎沒有必要宣布“非法集會”。 宣布“暴動”是濫用法規。因此，波特蘭警方的後續行動是非法的。」

科特克議長要求市長不要讓警隊再有同樣的行動，並表示會與惠勒市長和警察局長商討情況。市長辦公室官員表示，他們感謝議長的建議，並會在日後向她提供一樣的報告。

波特蘭的示威到周三已是連續第35晚了，示威者要求警察改革來保護黑人。代表黑人組織Don’t Shoot Portland （不要開槍波特蘭）的律師已要求法官向波特蘭市頒下蔑視法院令，該命令限制警察對和平示威者使用催淚氣體和較小殺傷力的武器。