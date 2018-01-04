波特蘭警局向公眾諮詢意見　改善失車車主被劫完再劫的情況

（本報綜述）有不少曾經歷汽車被偷走，被警察尋回後，還要付款給拖車公司才能拿回車輛的車主，如不願再在這情況下，被拖車公司「脅持」要付款贖回汽車的話，可於本月底前，向波特蘭警察局提意見，改善這失車車主取回自己車輛的手續。

根據現行市政府的政策，私人拖公司在拖回失竊車輛後，可向車主索取「贖金」，車輛才能物歸原主，令到不少受害的車主，傷上加傷。

在過去三年，波特蘭市的汽車失竊案可謂日趨嚴重，有市民歸咎於本州法院的兩項條文，令到成功檢控偷車賊幾乎是不可能。去年，本市一共有6,500宗偷車案，這是自1997年以來的最高紀錄。其中，有4,000名車主需向私人拖車公司付款贖車。

按目前的法例，失車一旦被發現，警察只給車主半小時到場取車，否則警察會叫拖車將汽車拖走。而車主最少需付184元，及另加存倉費。總言之，當失車被拖到拖車場，費用就會不斷在加。

去年12月，波特蘭市惠勒市長誓言要改變這政策，他形容這為一個「二度打劫受害車主」的政策，市政府必需要為汽車被偷的車主們「加以保護」。市長表示會考慮學效西雅圖市，允許車主選擇將被尋回的汽車留在原地，直至他們到取。

似乎市長真的守諾言，改變這一個將車主劫完劫的政策。新的建議將經兩個諮詢期，再由警察局長批核，然後在網上刊載30天後，正式實施。