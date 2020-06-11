波特蘭警局「大地震」局長突宣佈辭職　由非裔督察補上



（本報訊）波特蘭警察局長賈米·雷施（Jami Resch）周一在新聞會中公開宣佈辭職，由非裔督察查克·洛威爾（Chuck Lovell）接任。

在連日的示威活動拙拙迫人的聲勢下，惠勒市長承諾改革，民眾已看到有改變。這消息事發突然，可以用「大地震」來形容被示威衝擊下的波特蘭警察局。

在新聞會中，局長雷施表示，她仍會留在警察局中繼續工作。雷施任職波特蘭警察局長不到六個月，她是在去年12月接任前局長Danielle Outlaw。

雷施局長表示，在考慮到社區的需要，她深信這個領導層的改變是必需的，於是她就向洛威爾提出接任她的職位，雷施說，洛威爾從來未有想過要做局長，但這個職位就是為他而設的。她形容洛威爾是一名有愛心、謙卑、真誠的警務人員。她又說，今次完全是她的決定，在周日的中午作出這決定，並已向市長陳明並獲批准。

雷施這決定，是波特蘭警隊近這幾年來的第二次「大地震」。對上一次是在去年12月，非裔局長Danielle Outlaw 突然宣佈離職。

新上任的洛威爾表示，當接到這消息時，他感到非常驚訝。他說：「當上司跟你說，社區需你的時候，如果我可以作為修復社區的一個開始，這就是我的責任。」他表示會努力向社區傳遞波特蘭警察部門的心意，讓社區知道，「我們在此服務你們，我們在此保護你們，有時我們會跌倒，但我們必需互相扶持。」他形容局長雷施是一位無私且懂得關懷的領袖。在多年服務警隊中，他從未見過一位如此關心警務人員和社區民眾的上司。

洛威爾指出，在明尼亞波利斯警察單膝跪死弗洛伊德的影片中，那些缺乏關心和沒愛心的警察令他感到驚訝，心想怎何能有人會有這樣的想法。他特別提到，這場鬥爭（示威）不是你我之爭，而是人民、機構、政府部門不應有這樣想法之爭，這才是今次鬥爭的真正敵人。

洛威爾一直關注波特蘭東北區的非裔社區，而這個社區經常說得不到警察的公平對待。他向民眾保證，在警隊裡面，好的警察一定比壞的警察多。洛威爾說：「我會謙卑，我是一名公務員，每天我都會帶著一顆服務大眾的心去上班。」

惠勒市長在發言時指出，雷施局長在波特蘭警隊服務了20多年，她是一名備受尊敬和信任的人員。在連日的示威中，群眾不斷呼喊要有全新領袖來減低種族歧視，雷施決定下來，讓新領導上場，而洛威爾過去與社區已建立了一個互信的關系，所以是一個最佳的領導人選。

非裔社區領袖Hopson 表示，雷施局長是聽取了他們社區領袖的意見，然後決定下台。他說事前一點風聲也沒有，他讚揚雷施的勇氣和無私的態度，而在這個重要的時刻改善警民關系是極之重要的。

洛威爾在2002年加入波特蘭警隊，在雷施的領導下，他是一個全新的社區服務部門的領袖。洛威爾亦曾任前局長Outlaw的副助手。他在2011年7月升任警長，到2017年7月再升任督察，現成為警隊第四名非裔局長，管理全局近950名警員。

惠勒市長表示，他有百分百的信心，洛威爾是最佳人選，並希望未來能與洛威爾合作，為波特蘭警隊帶來大膽但有意義的改革。

會後，有記者問洛威爾如何會處理今晚的示威，包括警察所用的「武器」時。他說所有警察都是經過嚴格訓練的，他們在執勤時，政府也需要保護他們，要給他們一些「工具」來執行職務，這是比較公平的做法。

有記者問市長，社區要求不要再用催淚氣體、音波炮等「武器」時，市長會聽從嗎？和會否考慮辭職？

市長表示，他已要求警方除非與人命尤關否則不能再用催淚氣體，他說有很多事是不能馬上就能決定，有些是需要商討的，有些則要經立法市長再指改革是為整個社會而做的，他非常有信心作這領袖，他喜歡服務人群。

在周二，聯邦法管已下令禁止波特蘭警方向示威者施放催淚氣體14天。

當被問到會否拆掉麥縣司法中心大樓外的圍欄時，市長表示，他明白這圍欄是引起衝突的地方，但政府有責任保護住在司法中心拘留所內的人士的安全，同時這是麥縣的設施，作為市長是無權作出決定的。