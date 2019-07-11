波特蘭警察局長呼籲立法禁示威者戴面具

（本報綜述）上周三，波特蘭市波特蘭警察局局長丹妮爾·奧特洛（Danielle Outlaw）召開新聞發佈會，就六月底市中心一場演變成暴力衝突的示威行動進行解說，並呼籲市政府制定新法，禁止示威者佩戴面具。

全球各地暴力衝突發生時，不少示威者都佩戴着面具，嚴重阻礙了警方識別嫌疑人。本市上月底發生的一場示威轉變為暴力衝突，部分示威者穿黑衣戴口罩，肆無忌憚製造破壞。奧特洛警長呼籲當局應當立法，禁止示威者戴面罩，以讓他們有忌憚之心。同時，在有暴力前科的組織示威時，警方應當有權攝影拍下示威的情況，以便控制局勢。

波特蘭市警察局局長丹妮爾．奧特洛表示，「在其他州，在犯罪過程中佩戴面具也是一種違法的行為。這樣的立法對波特蘭市也會有很大的幫助，可以防止更多此類暴力在未來發生。因為很多人在戴上面具，知道自己無法被辨認出來的時候，會更傾向於實施暴力或犯罪。」

此前，波特蘭市的反法西斯示威者與右翼支持者爆發衝突，警方表示部分戴面具的示威者，影響了警方辨識疑犯的能力。奧特洛隨即呼籲：「立法非常有用──必須禁止他們犯罪時戴面具。」她認為未來有新的衝突發生時，波特蘭必須有所準備。「如果你知道自己很容易就會被認出來，你會繼續無所顧忌地實施暴力行為或犯罪嗎？」

俄勒岡州並非首個禁止示威者戴面具的州份，美國其他15州和世界部分國家都有類似規定。據報道，美國不少其他司法管轄區也曾嘗試禁止示威者在公共場合，或公開抗議活動中佩戴面具，其中一些已經取得了成功。但反對者稱，在遊行時佩戴口罩的行為是受到美國憲法「第一修正案」保護的。對此，奧特洛表示，「我們全心全意地支持每一位公民享有的言論自由權，但我們不能允許人們以言論自由的名義犯罪。」

在上月底的示威中，部分反法西斯示威者全身黑衣，有時候還戴着面罩──他們稱自己為「黑色方陣」──旨在團結示威者並且隱藏身份「保護自己」。一名前反法西斯活動人士對記者說，「我們都戴面具，這樣都可以匿名，所以，我們就可以自由移動，為所欲為，不管合法還是不合法。」

美國國會去年引入一項法案，規定反法西斯活動人士若戴面具，可能將面臨高達15年監禁。這項HR6054法案若通過，任何戴面具，或者進行偽裝的人士若「傷害、壓迫、威脅或恐嚇」任何在憲法保障下行使權力的人士，都將面臨懲罰。該法案的標題──「2018年摘掉反法西斯示威者面具法案」──明確規定反法西斯活動人士是最初的目標，但由美國聯邦眾議員丹．多諾萬背書的法案條文，並未提及該群體。不過，該法案尚未上交到國會表決。

在這場發生在市中心的一場暴力衝突，造成8人受傷，事件更受到全國的關注。奧特洛警長否認早前警察工會會長指市長限制警方應對示威者的能力，她讚揚警員對三個示威團體所採取的行動，他們包括反法西斯，驕傲男孩和#HimToo運動的支持者，並逮捕了三名示威者。

奧特洛警長表示，警察部目前人手嚴重不足，有128個空缺，加上削減經費及得不到其他部門的支援下，已大大影響了警察應對大型示威中的暴力衝突。已這些示威很多是都是沒有許可證的，令到警察部門未能及早安排應對，甚至很多時都不知道示威的目的。

在周六的示威中，警方只能將示威的三個團體分開，而警察盡量在安全的情況下以團隊式行動。警長又指出，如果示威人士的數字大大超過警察的人數，派出警察到場就沒有意思了，因為警察會容易受到傷害。她強調，警方因為未能知道示威人士的計劃，無從可以預早定出應對計劃，或至阻止這些示威發生。報道顯示，在這次混戰中，警員、記者和路人都遭池魚之殃。

美國反法西斯活動人士並未有明確的領導架構，他們的成員此前告訴記者，目標是和平與包容。他們批判種族主義、資本主義及政府。他們的示威手段多為暴力，也承認若遭受暴力侵犯是會以暴制暴──只要是以消除仇恨為名就可以使用武力。