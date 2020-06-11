波特蘭警察局華裔副局長Ryan Lee 離任



（本報訊）波特蘭警察局華裔助理局長Ryan Lee 即將離任，到愛達荷州博伊西市（Idao, Boise)警察局擔任局長。離任後，Ryan Lee 一職將由Mike Krantz 接任。

當時的警察局局長賈米·雷施（Jami Resch）讚揚Ryan Lee 過去在警隊的工作，特別是在人群管理方面。並表示，Ryan Lee 的離任是波特蘭警隊的損失，但這也是Ryan 的令一個大機會。

Ryan Lee 在波特蘭警察局服務已超過20年，他表示對今次離任，在情感方面極有挑戰，實在不捨。但新的職位對他來說是一個很好的服務社區的發展機會。Ryan 表示，非常感謝在波特蘭警局多年支持他和給他機會的朋友。

Ryan Lee 與華人社區相遇，是因為當時經常發生街頭搶劫亞裔女士的手袋案件，由當時開始，Ryan 就成了華人社區與波特蘭警察局的一道橋樑，協助華人社區得到共公安全的照顧。每年他亦派出局中的華裔警員參加由波特蘭新聞舉辦的新春活動，親與社區人士同樂。他亦帶同亞裔警員出席由本報舉辦的大學展，親自向學生們講解警察的工作。Ryan本人亦出席華人社區的慶祝活動。

姓李的Ryan 亦加入成為砵崙李氏公所的成員，他的子女亦參加李氏的舞獅訓練，而Ryan 亦擔當家長義工，鼓勵子女認識中華文化。

在周二，Ryan 聯系了李氏公所，希望能為波特蘭警察安排400個中式餐盒，給要準備應付晚上示威活動的警察。同是中華會館主席的李氏公所主席李汝堯和副主席李素英，二人協助到數家中餐館購買中餐飯盒，而中華會館則為警員加送春卷和甜點。警察局這做法是希望能夠幫助本市的小商戶，而李氏人員只是協助統籌和送餐。

Ryan 周五就正式離開波特蘭，這絕對是華人社區的一個損失。我們只能希望新一任接替Ryan 的警官仍然能照顧華人社區的需要。

在種族歧視的大片聲浪下，Ryan 的離去是值得本地華人社區去思考的。

一個官位高，年資高的好警官，在前一任的非裔Outlaws局長下，Ryan已是助理局長，但卻未能獲升級局長。反而一名年資不到20年，職位只是助理警督（Captain），離局長還有多個級別的人選，跳級來升任局長。而今次躍升局長的洛威爾，原職級更較Captain 低一級，可能政府就是想找一個黑人來當局長，希望能平息民憤。

相信Ryan Lee 萌去意，也是必有其原因的。

Photo : 李汝堯主席代表李氏公所向Ryan Lee 送上祝福卡