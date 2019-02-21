波特蘭警察局擬採用隨身攝像機

（本報綜述）目前，美國各地的警察機構都使用隨身攝像技術，而波特蘭警察局卻不是其中之一，但它希望改變這種情況，並要求社區團體幫助制定相關政策。

波特蘭警察局上周六在東波特蘭社區中心舉行市政廳會議，讓人們分享他們對隨身攝像頭的看法，而與會者也提出了多個比較關心的問題。例如，隨身攝像頭在什麽情況下才能被激活并進行錄像，什麽人才有權查看這些錄像，而且錄像會被保存多長的時間等。

警察局表示，在製定機身攝像政策時，會考慮這些社區意見。目前主要是先收集公眾意見，相當政策出來后，會將再次發送給公眾評論以進行修訂。之後，新政策將在波特蘭市議會的報告中得到確認。最后，警察局才可以推進試點項目，實際測試不同的隨身攝像頭。

相關官員希望在2020年10月之前部署隨身攝像頭。

據稱，比弗頓警察局，波特蘭州立大學警察局和俄勒岡州警察局等其他地區機構已經在使用隨身攝像頭。而波特蘭等待更長的時間不是沒有好處的，因為波特蘭警察局可以觀察其他機構的使用情況 ，吸取經驗，從而避免因經驗不足而帶來的困擾。

波特蘭警察局認為，社區團體的意見非常重要，波特蘭不會像其他機構那樣直接繞開群眾的意見而行事。

據了解，波特蘭警察局還會舉行另外兩個市政廳會議聽取更多的意見：

2月22日星期五，下午2：30-4：30，在Matt Dishman社區中心，

2月28日星期四，下午5：30-7：30，地點待定。