波特蘭警察局急會亞太裔社區領袖

（本報訊）就亞特蘭大的槍擊事件，波特蘭警察局緊急邀請亞裔社區領袖舉行會議。波特蘭警察局局長洛威爾（Chuck Lovell）表示，警方希望了解本地亞裔社區的情況，看看如何能提供幫助，確保本地亞裔社區的安全。

周二發生在喬治亞州亞特蘭大的按摩店連環槍擊事件繼續發酵，事件發生後，喬治亞州一名警長在通報案情時曾提到，該案的疑犯那天“過得很糟糕”所以才犯案，這一言論激起了全國的亞太裔社區的憤怒。

在今天（19日）的會議中，參者這都不約而同的對這名警長的言論表示不能接受，白人總是用這些藉口來掩飾疑犯的種族歧視作案動機。

來自不同亞裔團體的代表，分別講述了亞裔社區所遇到的歧視。有人提到，在超市有人向她吐口水，有打工的被老板要求從另一入口進出工作地點和被分派到指定的範圍工作；也有人經歷種族暴力而報警，遭警察拒絕回應等。

會上多人指出這些針對亞裔的種族歧視的暴行必需要停止，否則對社區會造成更大的傷害。

當提到翡翠區一帶近期的連串破壞亞裔店舖的事件時，翡翠區委員許張淑儀指出，在這一帶的破壞和盜竊事件不只僅是這一次，對區內的亞裔商店來說是經常發生的事。而今次10多家店被破壞的事件為何被主流傳媒放大，全因為區內受害的店舖得不到來自警察局應有的服務，他們就像是被遺忘的一群，叫天不應。於是透過社交媒體將事件廣傳。

而這情況也引申到根本存在於亞裔社區的問題，首先是言語，二是不受理問題，這都令受害商戶選擇不報警或想報警但沒辦法報警，第三是就算報了警也沒有任何結果，捉到疑犯，他們也不用受罰和坐牢，反有可能回來報復。這已令到商戶對情況變得麻木了，每次出事後就只得自行處理。

會中有人指出，以上情況就讓大家看到亞太裔就像是隱形一族，沒有支援，完全沒有安全感。

另有人提出政府應該要立法處罰仇恨罪犯，並且在警察局建立一個亞裔專線，希望警方多加關注亞裔社區的報案情況，向亞裔社區提供應有的服務和保護。

局長洛威爾表示，自亞特蘭大事件發生後，他們已加強在翡翠區一帶的巡邏。又指出警方是有警員專責調查歧視罪案的，但要證明是歧視案件也不容易。

局長說到，他經常參加不同社區的會議，但從來沒有參加過亞裔社區的會議，他希望能與亞太裔社區保持聯絡，並呼籲亞裔人士遇到有這樣的事件時，一定要發聲和舉報。

本地華人社區多個團體將響應全國華人聯合會的呼籲，在周六晚在市中心河賓公園舉行燭光悼念晚會，與全國的華人團體一同悼念逝去的無辜生命，和喚醒大家關注反亞裔的罪行。

俄勒岡中華會館亦召開特別會議，相討協助華人在遇事時與警察聯絡的方式。

這兩年，經州司法部歧視熱線舉報的個案分別如下：

2020年：有1,099宗＝每月有91.6宗 被定為歧視罪的有32宗

2021年：至今有 249宗＝每月有124.5宗 被定為歧視罪的有8宗