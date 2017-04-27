波特蘭警察局局長在停職調查後首次開腔

（本報綜述）波特蘭警察局局長麥克馬什曼（Mike Marshman）於上月24日因兩項指控而受到為期3周的帶薪停職調查。兩項指控包括，在他缺席的情況下，指使下級職員Mike Leasure督察在一項訓練活動替代他簽字。另外一項指控是Leasure和馬什曼在初期調查期間所闡述的不一樣。

然而調查結果顯示，馬什曼是清白的。馬什曼說，“我覺得調查要快，因為對於我來說，僅僅只是離開3周，但我幾乎已與警察局內的基本日常工作脫節。”

他表示三周時間過去後，他已經很難回到之前的工作環境中包括預算案以及夏天的規劃。他想要確保計劃的整個過程是公平和及時的。

不過警察局的職員們依然不安，因為在嚴重人手短缺的時候，有約10人被停職接受調查。馬什曼表示：“10個人其實並不是很多，因為調查有一個過程，我們都需要遵守正當的司法程序。我相信警察局與其他部門一樣，要面對一些紀律的問題，而我們都屬於專業的團隊。”

他表示，警察局在未來5年，每年均需聘用75名警員，來替代近三分一有資格退休的警員。

對警察局近日因為應對示威群眾的手法不斷被評擊，馬什曼說：“相對而言，我認為警察局在很多方面都做的很好，但我們是不可能做到完美的。”他還認為對於警局對示威的態度是比較有耐心，因為他們想要確保民眾的人身安全。

對於反覆的社會抗議遊行活動，該局正在於美國公民自由聯盟合作制定一項應對抗議活動出現失控時的新政策。 但他們將不會有一個特定的模板來對應付這些抗議遊行。他們會視情況而作出應變。馬什曼覺得波特蘭警察局是在不斷地進步和變得越來越專業。

目前，波特蘭市長泰德．惠勒正在全國範圍內另覓新的波特蘭警察局局長人選。新的警察局局長大概會在7月份上任。馬什曼也表示對此工作感興趣，他希望在了解完工作指責之後決定是否申請。