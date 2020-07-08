波特蘭警察協會主席挑戰州眾議長對警隊的不滿 並要求政府官員譴責暴力　捍衛波特蘭



繼早前州眾議院議長蒂娜．科特克（Tina Kotek）不滿警方施放催淚氣體驅趕示威者，而發信嚴厲指摘警方的行為「完全不能接受」，而波特蘭警察協會主席達里爾．特納（Daryl Turner）去信回應議長的不滿後，在周一，特納再就市中心在國慶假期前後連日的暴力示威發聲明，要求地方和州府官員支持警隊。他表示協會準備要停止這些暴行再繼續下去。

特納主席在聲明中說到：連日來的暴力示威，大家都已清楚看到這些示威與原來爭取種族公義或是改革警隊完全無關。目前的一班示威者只不過是一群人，意圖通過騷亂、搶劫、放火，向和平示威者和警察投擲石頭、玻璃瓶、迫擊砲、尿液和糞，造成傷害、混亂和破壞。

在剛過去的國慶長周末，示威者對麥魯瑪縣司法中心和聯邦法院大樓造成嚴重破壞。特納提到，目前有關種族和社會平等的有意義的對話和抗議正在進行中，警察正在捍衛那些想要和平沒有暴力的情況下表達聲音的人。特納向地方政府和州的官員發出請求：站起來捍衛波特蘭，譴責暴力！

特納是一名黑人警官，他指出示威者的暴力行為正是要顯示白人的特權；他們已造成一股無視人民、財產和法律的風氣。他要求官員們不要讓動亂和暴力聲淹沒這場非暴力運動，讓市民可繼續安全地行使權利和不受動亂的騷擾。

特納繼續說，他對官員捍衛這些犯罪行為而感到憤怒。他指出，這些官員同時也在妖魔化一班一直站在前線保護我們的社區，我們的安全，我們的生計和我們的權利的警員。他在聲明說：這一切不可能再繼續下去，不要再進一步擴大警察和社區之間的分歧。

市中心的商戶亦在飽受破壞，沒法經營的情況下，大聲疾呼，要求市政府領導層出手平息事件。

上周三議長就向市長發信稱警察的行動似乎沒必要和完全不能接受。州長在上周五敦促波特蘭警方，要緩和一下與那班意圖毀壞財產而多次走上街頭的示威者的緊張情況，並稱警方的反應過了火。而市長也加入，呼籲要全面徹查所有使用武力的戰術和有透明度，並要求公眾支持結束每晚的動亂。

上周，波特蘭警察協會主席特納去信挑戰科特克議長和回應她的不滿。特納在信中提到：「近期的示威令人清楚看到有少數的示威者在製造混亂，騎劫了原來爭取種族平等的和平示威平台，他們目的就是要催毀我們的城市並傷害民眾。」

特納亦反駁議長所稱的「完全不能接受的警方行為」，特納指出，示威者用雜物封鎖北區警局大門，並企圖放火，當時警局內有市民和警員在，這些無辜者的安全是很重要的。特納反問議長，究竟她知不知到當晚的暴徒還向附近商舖進行破壞和放火，而這些商舖是由有色人種辛苦經營的，他們的生命和生計也是極之重要的。

議長在給市長的信中提問到為何警察要採取行動來保護一座沒人的建築物，特納回覆，當示威者包圍大樓和向大樓周圍的警員投擲石頭、玻璃瓶時，他和兩名職員正在協會內工作。所以並不是議長所說的無人在內。

議長也更批評警方不應將當晚的示威定性為暴動。特納表示，示威者向大樓和周圍的警員投擲石頭、玻璃瓶和整罐飲料，造成多名警員受傷。而協會所在的地點，附近有民宅也有小商舖，他相信民眾的生命和家園也是非常重要的。

特納更挑戰議長：「您堅決捍衛的這班暴徒是無權騷亂、掠奪、燃燒和摧毀我們的城市，更無權傷害我們的社區成員。與波特蘭市民和有色人種的安全和生計相比，暴徒的非法行為並不重要，也不值得您捍衛。」

特納亦提醒議長，波特蘭市的好市民已對此感到厭倦，就如一直在本市爭取種族平等的黑人領袖Ron Herndon 所說：「這完全與幫助黑人無關！這些流氓不必要地嚇到鄰居和他們的孩子。警察表現得極為克制。」

同是黑人的警察局長洛弗爾也發聲明指摘暴徒的行動危害他人安全。局長指出警隊已非常疲累，因他們曾發誓保護社區，所以他們仍會繼續執勤。局長希望社區能支持警隊並譴責製造暴亂的人士。局長指，大家見到的暴力與市政府和希望能向改革方向前行的人的意願是相違背的。

黑人弗洛伊德的死，波特蘭市允許市政府公務員放喪假來悼念事件和表達對警察殺黑人的不滿。在放喪假的480名公務員中，有250人是警察，所以目前的警力，是沒辦法同時應付暴徒和處理其它案件的。因此，警方在半夜時份僅能處理一些極為緊急的案件。