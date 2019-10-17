波特蘭萬聖節節目巡禮2019

（本報訊）一年一度的萬聖節又到了，藉此介紹一些隣近波特蘭地區，可給大小朋友們應節的好去處。大家於這傳統的節日，除了可帶著孩子四處向鄰舍取糖果「Trick or Treat」外，還可投入其他的慶祝遊玩活動如玉米迷宮、鬼屋、豐收節目和南瓜樂園等等。

特為小童而設的南瓜樂園和玉米迷宮

Bi-Zi Farms:到這位於華盛頓州溫哥華的農塲，您會被玉米和禾草迷宮困箸，嘗試尋找出路吧！另有動物農場、腳踏拖拉機駕駛、小牛繩索、南瓜發射器、夜間迷宮等。

開放時間：由現在至10月27日，週五至週日。

地址：9504 N.E. 119th St., Vancouver

查詢：360-574-9119

網址： bi-zifarms.com

Fir Point Farms: 這個家庭式經營的農場的亮點包括玉米迷宮、兒童樂園、自然教育徑、巨型滑梯、彈跳屋、小牧場，小朋友們還可摸摸動物和餵牠們。

開放時間：由現在至10月31日，逢週二至週日開放以銷售南瓜，遊戲活動於週未進行。

地址：14601 Arndt Road, Aurora

查詢：503-678-2455

網址： firpointfarms.com

Hoffman Farms Store:這個位於比弗頓，佔地200英畝的農場以Scholls Valley鐵路的為賣點和廣闊的南瓜田地（約有17品種南瓜)，為兒童而設的南瓜大砲、玉米迷宮、乾草捆山、木桶火車，彈跳城堡等等，實令小孩樂而忘反。

開放時間：由現在至10月31日，週二至週日，早上十時至下午五時

地址：22242 S.W. Scholls Ferry Road, Beaverton.

查詢：503-628-5418

網址： hoffmanfarmsstore.com

Oregon Heritage Farms: 位於Hillsboro佔地400英畝的四個農埸，出產12品種蘋果，另有蘋果繩迷宮、蜘蛛繩網、農場動物供一家大小遊玩。

開放時間：由現在至11月10日，早上十時至下午五時

地址：22801 S.W. Scholls Ferry Road, Hillsboro

查詢：503-628-2775

網址： oregonheritagefarms.com

適合一家大小的豐收節日

OrenKoFest：齊來體驗Hillsboro的豐收節，在這裡您可以嘗試當地美食、現場音樂、時節啤酒，另有手工藝品攤個立，兒童活動以及Bavarian舉起啤酒杯比賽。

開放時間：10月5日，中午至下午七時

地址：Jerry Willey Plaza, 943 N.E. Orenco Station Loop, Hillsboro

網址： orenkofest.com

俄勒岡動物園萬聖節：十月十九及廿七日期間兩個週未，記得帶孩子去動物園，享受美食和開展教育活動。 穿著鬼怪戲服，通過尋寶遊戲了解野生動物，通過活動來教導孩子們認知有關世界各地的動物及其棲息地的相關知識。

開放時間：10月19-20日，26-27日，早上九時三十分至下午三時

地址：4001 S.W. Canyon Road

查詢：503-226-1561

網址： oregonzoo.org

挑戰你的膽量的鬼屋探索

恐懼避難所：Milwaukie-Portland Elks將其住所改建為“ 142區”鬼屋，這是一個穿越鬧鬼點的遊戲。(實不適合小孩同往)

開放時間：10月期間，週二至週日

地址：Milwaukie-Portland Elks Lodge, 13121 S.E. McLoughlin Blvd., Milwaukie

查詢：503-654-9588

網址： fearasylumhauntedattraction.com

恐懼PDX：體驗四個景點-“黑暗狂歡節”，“死城”，“娃娃工廠”和“豪宅”。每次入場費：$ 28- $50。 只需額外支付$ 8，即可體驗全新的“ Nightmares Extreme Haunt”。

開放時間：由現在至11月9日

地址：12301 N.E. Glisan St

網址： fearpdx.com

Fearlandia: 讓您同時進入兩個景點：“Oden’s Eye”和“Into the Dark”，這是在漆黑的領域中會上演兩次的困擾。 家庭成員可以從中午到下午4點到訪“不太恐怖的一天(Not as Scary Day)”。

開放時間：10月5日至11月2日

地址： 16255 S.W. Upper Boones Ferry Road, Tigard

網址： fearlandia.com

特別演出節目

萬聖節舞會：鬼怪裝扮，慶祝最恐怖的節日，贏得最佳服裝獎。 當您身處舞會，您會投入其氣氛，盡興而反。

開放時間：10月25日至26日(因地區而異)

地址：Anderson School, Kennedy School, Edgefield 和舊St. Francis School

網址： mcmenamins.com

Hollywood Theatre：波特蘭的現代歷史電影院在十月的大部分時間裡播放應節恐怖電影，包括Rear Window(後窗)，Rosemary’s Baby(玫瑰瑪莉寶貝)和The Exorcist(驅魔人)等經典電影。本月的高潮是萬聖節版的恐怖片Elvira: Mistress Of The Dark.(埃爾維拉：黑暗的女主人)

地址：Hollywood Theatre, 4122 N.E. Sandy Blvd. 電話：503-493-1128

網址： hollywoodtheatre.org