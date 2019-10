波特蘭萬聖節節目巡禮2019

Hollywood Theatre:波特蘭的現代歷史電影院在十月的大部分時間裡播放應節恐怖電影,包括Rear Window(後窗),Rosemary’s Baby(玫瑰瑪莉寶貝)和The Exorcist(驅魔人)等經典電影。本月的高潮是萬聖節版的恐怖片Elvira: Mistress Of The Dark.(埃爾維拉:黑暗的女主人) 地址:Hollywood Theatre, 4122 N.E. Sandy Blvd. 電話:503-493-1128 網址: hollywoodtheatre.org

Fearlandia: 讓您同時進入兩個景點:“Oden’s Eye”和“Into the Dark”,這是在漆黑的領域中會上演兩次的困擾。 家庭成員可以從中午到下午4點到訪“不太恐怖的一天(Not as Scary Day)”。 開放時間:10月5日至11月2日 地址: 16255 S.W. Upper Boones Ferry Road, Tigard 網址: fearlandia.com

