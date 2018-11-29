波特蘭華埠博物館上演《余家之主》　內容講述華裔家庭的父女關系

（本報訊）由美國華裔劇作家余秀菊創作的舞臺劇《余家之主》（King of the Yees）將於12月5日至9日在波特蘭華埠博物館內上演，該聚焦在美國三藩市一戶華裔家庭和當地社區的變遷史。話劇根據余秀菊父親的親身經歷改編，帶領觀眾感受當地華裔家庭和社區之間的濃厚聯繫。這劇曾在溫哥華 Gateway Theatre 劇院、芝加哥 Goodman Theatre 劇院、南加省 Kirk Douglas Theatre 劇院公演、西雅圖 ACT Theatre 劇院等公演，極受華裔觀眾的愛戴。

余秀菊（Lauren Yee）是一位來自三藩市的華裔女劇作家。在耶魯大學畢業，她從小就立志當作家，高中時首度參加舞臺劇劇本賽就贏得佳績，展露文采。余秀菊曾表示了自己在三藩市華人社區中成長的經歷。她的父親在電訊公司上班，除了上班以外還要為家族的社團忙裏忙外。從小耳聞目染父親的事蹟使她深切體會到父親的艱辛與不易，並萌發出要創作一個和父親、家族有關故事的想法。

在《余家之主》中，余秀菊以“父親”為主線，講述了近二十年來她的父親如何推動余氏公所在三藩市華人社區的發展歷史。這個在1800年代，美國西部淘金熱時期成立的華人社團，從當初以協助早期華人移民在美的生活，在歷經一百多年風雨後，似乎已經不再符合這個時代的潮流。余秀菊亦指出，這是她與父親關係的半自傳作品，父女倆「很愛彼此，卻又很難互相接受」的奇妙互動，這正是許多華裔家庭世代間的寫照。同時亦帶出傳統華埠宗親公所延續文化的角色，笑中帶淚的橋段，令觀眾感同身受。

《余家之主》的五位演員均是亞裔人士。導演亦是一名華裔女將蔣翔，她放棄醫學院走上劇院當導演。蔣翔說，劇院是很西方的東西，且從事劇院導演的亞裔女性不多，她並沒有學習榜樣，只能自己摸索，自勉希望成為未來亞裔女導演的好榜樣。她導演的多套作品均深受觀眾讚賞，並獲得多個業內的獎項。另外，本劇在波特蘭演出的藝術指導是來本地的華裔藝術家Horatio Law，他設計了一系列的投影，將余風采堂的堂所及三藩市華埠一些重要的地點活現在觀眾面前。

《余家之主》在波特蘭華埠博物館的公演時間：

12月5日、6日、7日、9日 晚上7時半；12月8日、9日下午二時

門票：首場每位25元（包括與演員會面的酒會），第二場起，票價由7.50元至20元不等，購票請到www.portlandchinatown.org及www.eventbrite.com (King of the Yees) 。