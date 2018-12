波特蘭華埠博物館上演《余家之主》　內容講述華裔家庭的父女關系

門票:首場每位25元(包括與演員會面的酒會),第二場起,票價由7.50元至20元不等,購票請到 www.portlandchinatown.org 及www.eventbrite.com (King of the Yees) 。

(本報訊)由美國華裔劇作家余秀菊創作的舞臺劇《余家之主》(King of the Yees)將於12月5日至9日在波特蘭華埠博物館內上演,該聚焦在美國三藩市一戶華裔家庭和當地社區的變遷史。話劇根據余秀菊父親的親身經歷改編,帶領觀眾感受當地華裔家庭和社區之間的濃厚聯繫。這劇曾在溫哥華 Gateway Theatre 劇院、芝加哥 Goodman Theatre 劇院、南加省 Kirk Douglas Theatre 劇院公演、西雅圖 ACT Theatre 劇院等公演,極受華裔觀眾的愛戴。

