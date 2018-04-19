波特蘭華人社區藝術商業教育聯展圓滿結束

（本報記者俄廣才攝影報導）由『俄勒岡華人聯盟』主辦的首屆『波特蘭華人社區藝術商業教育聯展』，於4月14日上午十一時至下午四時，在位於泰格爾市希爾頓酒店舉行。

俄勒岡中國藝術家協會，俄勒岡國際芭蕾舞學院，Key Bank房屋貸款專員唐英信，華人服務中心，俄勒岡希望中文學校，好時光中文學校，Overcharged與RevAmped機器人隊，李氏公所龍獅功夫培訓班，以及醫療、健康諮詢等三十多家機構與個人參加了本次聯展。

除了藝術、商業、教育等參展攤位之外，主辦單位還舉辦了以《春天來了》為主題的小藝術家作品匯展，以及鋼琴獨奏、兒童時裝走秀等豐富多彩的文藝節目。當天下午二時許，八千多平呎的展廳內，參觀的民眾依然是絡繹不絕。

藝術家們的展位也總是那麼「門庭若市」，據說從聯展開幕到結束，因一直有人在排隊等候畫肖像，畫家李鐵手中的畫筆就沒有停下來過。有民眾說：「難得大師參加聯展，我們只好辛苦他了」。

俄勒岡希望中文學、好時光中文學校、俄勒岡國際芭蕾舞學院均派出舞蹈隊，演出了多個精彩的節目，而充滿動感的俄勒岡希望中文學武術演出，和李氏公所的舞獅演出更贏得了觀眾們熱烈的掌聲。

指導教練王凖勤的率領參展的Overcharged 和RevAmped機器人隊是兩支本賽季新成立的FTC機器人隊。在僅短短不到一年的時間，已發展成長為俄勒岡州冠軍隊，並且榮獲了2018年度 Oregon FTC Inspired獎（機器人科技挑戰賽啟迪獎）。團隊成立以來，已經組織參與了二十多次社區活動。本屆展覽會上該團隊展示了機器人投球表演，受到了與會來賓特別是孩子們熱心關注和一致的好評。王教練感謝主辦單位為隊員們提供了這樣一個機會，通過參與活動，培養隊員們的敬業精神以及提高他們與社區溝通與交流的能力。

另外，主辦單位又為參加者提供一些專業知識的講座，包括有華人家庭安全防範，商業地產投資要領，雙語教育等。

首屆聯展於當天下午四時圓滿結束。主辦單位俄勒岡華人聯盟舉辦華人社區藝術商業教育聯展的目的，就是為企業家、藝術家以及教育家們提供一個更廣闊更實際的交流平台，與同行切磋，與社區成員互動，共同建立一個健康的、可持續的環境。

『俄勒岡華人聯盟』負責人之一的兆洪城先生表示，今次的活動參加的人數遠超過預期，並強調這是一個社會公益的活動，讓所有參加活動的個人和團體都能在一個和諧的氣氛中，通過相互的了解，更好的定位自己，社區需要更多的資源，我們作為個人也需要這個社區的支援。

雖然成立了只有短短的時間，『俄勒岡華人聯盟』已舉辦過不少惠及社區的活動，亦與其他團體合作，舉辦大型的活動。 『俄勒岡華人聯盟』的宗旨是要聯合所有的華人，不管是來自何方，操著何地方言，有著何種政治和宗教信仰，甚至何等學位。因為對於其他族裔來說，我們都是華人。雖然成立了

獲取更多有關『俄勒岡華人聯盟』的資訊，歡迎到該組織網站http://pdxchinese.org/瀏覽。