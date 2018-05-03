波特蘭與蘇州締結友城三十週年 惠勒市長率政府代表團訪問蘇州

（本報記者俄廣才報導）慶祝波特蘭市與蘇州市締結友城關係三十週年，進一步推進兩地交流與合作，波特蘭市長泰德．惠勒（Ted Wheeler）率市政代表團一行於4月22日至4月27日前往蘇州訪問。

4月24日，蘇州市市長李亞平親切會見了泰德 惠勒市長及波特蘭政府代表團一行，並與惠勒市長共同簽署了《波特蘭蘇州締結友城三十週年紀念》文本。

文本指出，兩市將致力於推動友城關係的長期發展，促進並深化從民間到政府間的交流與合作，並將繼續在傳統領域及新興產業領域建立紐帶。

當天早些時候，泰德 惠特市長與蘇州市長李亞平在蘇州盤門景區國際友好園共同種下蘇州市「市樹」香樟樹，以此慶祝兩市締結友城關係三十週年。

李亞平在致辭時說，很高興代表蘇州市政府和一千多萬市民，在此種下這棵像征蘇州和波特蘭姐妹情誼的友誼樹。蘇州與波特蘭結好30年來，在兩市政府的大力推動及兩市市民的積極參與下，雙方在經貿、文化、藝術、教育、旅游、青少年交往等諸多領域開展了卓有成效的合作。期待著兩市的合作能在以往堅實的基礎上，進一步茁壯成長並結出更為豐碩的果實。

惠勒市長在講話時指出，雖然是第一次來蘇州，但蘇州這座園林城市環境優美，看到蘇州園林就感覺像回到了家。

惠勒市長表示，很榮幸在此種下了友誼之樹，以此紀念兩市締結友好三十週年以及兩市在文化、教育等領域取得的合作成果。惠勒說：「前人種樹，後人乘涼」，希望雙方共同推動友好關係的可持續發展，讓兩市的友誼故事在後人中流傳。

蘇州與波特蘭於1988年結為友城。30年來，從人員往來到文化教育，從經貿合作到科技創新，雙方開展了全方位的友好交流，內容豐富、成果豐碩。

位於波特蘭的耐克公司在蘇州太倉建有中國物流中心，目前三期擴建項目的主體工程已經竣工，預計明年可以投入運營。波特蘭市建有海外規模最大的蘇州園林「蘭蘇園」，蘇州大學在波特蘭開設了「孔子學院」。這些都成為兩市關係發展歷程中的標志性建築。此外，兩市民間交往密切，已有近10對學校建立了姐妹友好關係。

訪問期間，惠勒市長與代表團一行重點考察了工業園區規劃展示中心、太倉港等地，為兩市未來在經濟發展、科技創新上尋求更廣闊的合作空間。

針對當前中美兩國的貿易摩擦，惠勒表示，波特蘭市將一如既往地支持企業開展對華貿易投資。

代表團訪問蘇州期間，還舉辦了波特蘭風光畫展等系列慶祝活動。