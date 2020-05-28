波特蘭臺僑募善款捐物資 回饋主流社區感受臺灣的愛

（本報訊）新冠疫情在世界各地延燒，各國的應對、救援、支持計畫也從政府到民間如火如荼地接力著，在美國西北部大波特蘭地區生活的臺僑們，也發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，利用線上平臺發起募款活動，以實際行動捐助馳援當地社區的前線工作人員，攜手對抗新冠疫情的威脅。

這項「前線抗疫 • 我們挺你-大波特蘭台美人口罩捐贈募款計畫」是由奧勒岡臺灣工商會（TCCO）、大波特蘭台灣同鄉會（TAGP）、以及台灣人公共事務會奧勒岡州分會（FAPA）等三個位於美國大波特蘭地區的台美人組織共同發起。至5月4日截止，在當地的台美人慷慨解囊共襄盛舉下，共募集$6,798美元，並用以購買7,000個外科手術等級醫療口罩、800瓶印有#TaiwanCanHelp貼紙的乾洗手等防疫物資、以及將一千多美金的善款餘額，在5月中旬完成捐贈予當地一個老人送餐服務組織、兩個政府單位、一個臨終關懷照護組織、及兩個安養照護機構，總計受惠人數達 7,942 人以上。

奧勒岡臺灣工商會會長陳宏麒表示，這項充滿以感恩的心回饋社區的計畫，承載著在當地生活的臺僑們對在地前線抗疫英雄的無限支持，也將臺灣人的愛如和煦陽光般灑佈在立足生活的社區鄰里間，用實際行動證明：愛，無私、無遠弗屆。

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