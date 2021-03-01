波特蘭終擺脫“無政府主義管轄權”的標籤 但隨機破壞的行為何時了呢？
（本報綜述）在去年，本市連場的暴力示威，使當時的特朗普總統將波特蘭、西雅圖和紐約等城市標籤為“無政府主義管轄權”；現任總統拜登，在周三（24日）頒下行政命令，正式廢除這個標籤。波特蘭市的所謂無政府狀態亦正式結束。
波特蘭市市長泰德．惠勒和當地官員均對此消息感到高興。
市長發言人米多說：“與聯邦政府成為合作夥伴而不是反對者，實在是太好了。”“現在是時候要與聯邦政府合作，針對本市的需要，使波特蘭邁向復甦的軌道。”
拜登的裁決還撤銷了幾項行政命令，包括特朗普司法部於9月2日發布的備忘錄，標題為“對那些允許進行無政府狀態，暴力和破壞的美國城市，在撥出資金到該州和地方政府前，聯邦政府必需作出審查”。據報導，聯邦政府曾考慮削減波特蘭地區180萬元針對治療新冠確診者的撥款。
這三個城市一直在擔心有可能被聯邦政府切斷撥款。特朗普政府的司法部已將波特蘭市連續100多個晚上的持續暴力示威活動，作為指摘波特蘭市陷入無政府狀態的證據；而事實上，示威活動的影響主要集中在市中心的幾個街區上。
在去年10月，波特蘭市加入西雅圖和紐約，聯手狀告特朗普，指總統是無法律的基制抽起這些城市的聯邦資金。當時三名市長在一份聲明中指責特朗普“用國會管理的資金進行廉價的政治遊戲”。
但本市的破壞行為仍然持續，受影響最大的商店東主們都高叫：究竟何時了呢？政府和警察何時才出手呢？
周六晚在珍珠區的一場暴力遊行，有近150人參與，他們在市中心的西北區遊行聲援拜登的移民政策，並且邊行邊打破沿途商店的櫥窗，受影響的包括有星巴克咖啡店、銀行、食品店、餐館等。擾攘近兩小時後。整區的企業塗滿了塗鴉譴責警察以及移民和海關執法部門。其中更看到有中文字塗鴉”這是我的家”。
到晚上10時，示威開始變成破壞，警方要求示威者立即停止所有犯罪的行為，否則會被拘捕。示威者向警察大叫”回家”，而住在商店樓上的住客則向示威者大叫”你們回家”。
警方表示，由於示威過程中，在波特蘭市多個地方同時發生槍擊事件，在人手不足的情況下，只能派出騎自行車的的警察到場，阻止示威者的犯罪行為。
最後警方拘捕了兩人，一是31歲的Kimberlin，警方只能向他發出傳票，因疫情的限制未能拘留他，這名疑犯已是第三次在示威中被捕。另一名疑犯只有17歲，警方將其交給父母看管。
今次的示威早在社交媒體上宣傳了多天，市中心有商舖早已在店外釘上木板，商家們都無耐的說，何時才會完呢？有店主指出政府已放了太多資源和力量來應付，但應付根本的問題更重要，這樣商家們就不用再用木板來保護店舖不受破壞。