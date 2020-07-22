波特蘭示威者新招數　媽媽爸爸組人牆 誓要對抗聯邦執法官員



（本報綜述）周一是波特蘭市示威活動的第54天，聯邦政府在本地暴力執法惹怒了不少市民，有數千名示威者在晚九時多已在市中心聚集，而今次帶頭的是一班媽媽和爸爸，家長們說，他們不能再忍，要站出來保護和平示威的孩子們。

這班家長穿上橙色和黃色的上衣，由市中心的河濱公園巡遊到司法中心。他們手挽手，築起一道牆，稱聲要保護那些飽受聯邦執法人員暴力的示威者。他們表示會保持非暴力，並會繼續出來示威直到聯邦執法者離開波特蘭為止。

國土安全部處理部長沃爾夫在推特上回應：企圖放火並不是一個和平示威的行為，以身示法不是言論自由，破壞財產不是和平集會。被捕的是犯有這些罪行的罪犯，而不是守法的示威者。

在19日晚，先有一群婦女，她們有穿短裙的，有人踏著涼鞋，頭戴自行車頭盔，戴著蛙鏡當護鏡，勾起手臂組成人牆，站在最前線阻止聯邦機關以暴力手段驅趕和平示威的民眾。她們自稱「媽媽人牆」(Wall of Moms)在現場呼喊口號：「媽媽在此，聯邦撤退！」也有媽媽舉起「遠離我們的孩子」，「媽媽們很生氣」等標語。

據報導，這些婦女是透過臉書組織起來的，她們臉書呼籲波特蘭地區母親們站出來，「讓我們表現我們最擅長的，就是保護人民。」，並相約在19日晚到市中心聯邦法院周圍。在臉書的中也聲明，參加活動應該要有面對「最壞情況」的打算，也就是可能置身嚴重暴力衝突之中，因此參加者最好戴上安全帽，並在手臂上寫下緊急聯絡人的資料，以防萬一。

「媽媽人牆」發起人之一、35歲婦人巴爾儂接受媒體訪問時說，看到聯邦人員的粗暴手段之後，決定號召母親們站出來。她說：我們是以平常人的方式出現，看起來就像是要去超市買東西一般。

到周一，媽媽們也召喚爸爸們出來，並要帶同吹葉機，吹走催淚氣體。在當晚約九時媽媽人牆和爸爸人牆都已在市中心司法中心前，尾隨站滿了一個街區的近一千名示威者。他們一邊行一邊高叫著：舉起手，別開槍！到晚上9時45分更是群情洶湧，示威人數已超過2,000。他們在集會，有人發言。有人將聯邦人員離開波特蘭意思的文字投影在司法中心外牆，到晚上10時許，示威者紛紛打開手機的照明燈，一邊揮動手機一邊唱「我們總有一天會刻服」。

然後在「媽媽人牆」的帶領下，在街上遊行，最後到了蘋果店外，一起悼念弗洛伊德之死。之後示威者再走回司法中心。示威群眾開始在聯邦法院門前聚集，「媽媽人牆」則圍繞司法中心遊行，然後停在三街，當時約有千人在。

到11時，有示威者猛力敲打司法中心的外圍，聯邦執法人員即施放催淚氣體。有數名「媽媽人牆」的媽媽走到前面，民眾大叫「聯邦人員回家！」

在12時多，示威者手挽手迫近聯邦法院，有示威者將法院外的木板拆下，聯邦執法人員再方施放催淚氣體。示威者散開，聯邦人員從大樓走出來，繼續向示威人群發射氣體和彈藥。如是者你攻我守，你守我攻的情況持續了二個多小時，到凌晨二時多，市中心仍有數百人在。