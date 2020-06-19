波特蘭示威者仿效西雅圖，企圖在市長住所門前設自治區…..



（本報訊）週三晚已是波特蘭抗警暴示威的第20晚，繼西雅圖的示威者設自治區展示一個沒有警察也可以和諧共處的生活環境後，昨晚波特蘭的示威者同樣在市中心Glisan10街，市長住所的附近用雜物圍起來，宣稱為一個自治區，但在警察迅速行動下，自治區被拆毀。

一個名為不理會警察的示威組織在周三早上，就市政府開會通過財政預算案時已開始在市中心舉行示威，會議通過在下年度削減1,500萬元警察經費。示威者稱這個削減幅度不足夠，他們要求減掉5,000萬元，而市議員尤達利（Chloe Eudaly）也有同樣的要求，所以投了反對票。至於提出多項警察裁減項目的非裔議員哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty）認為該數字並無任何理性分析作基礎。

昨晚示威者如常的集結，再走過河到市中心區，先是有數十名示威者在市長住所的樓下擾攘，要求市長停止撥款給警部，然後有示威者從司法中心過來，聚集的人數有數百人，他們將垃圾箱和木架等拉來封街，然後宣稱這名為「帕特里克·金蒙斯（Patrick Kimmons）自治區」，並在其內架起營幕。金蒙斯是一名在2018年死於波特蘭警察槍下的黑人，示威者要求重開這案件的調查。當年這名黑人在市中心一停車場內開了5槍，傷了2人，最後警方在追捕他時共開了12槍，終將其擊斃，後來法庭裁決警察開槍是公平的。

到週四的早上5時半，在這自治區內仍有近50名示威者，當時有警察到來稱他們在非法集結，並開始清場和拘捕了數名人士。到6時，示威者已離去，警方亦派出人員清場，將示威者放在街上的雜物和從附近餐館酒吧拉出來的檯椅，全部清走。

警方表示他們必須要介入，因為接報在這群示威者中，有人擁有步槍，警方擔心示威者會對公眾做成影響。警方亦指出，示威者用激光筆和閃爍的燈照射市長家和附近居民的窗戶，又對商舖進行破壞。警方曾一度要求附近居民要留在家中，對今早的清場行動，警官Tina Jones 表示她希望居民能在起床後如常的生活，同時也希望讓居民知道這區是安全的。警方拘捕了一名帶有步槍的人士。

惠勒市長早上七時從住所出來，他說他也有幫忙清場。在被問到他對示威者企圖設自治區有何想法時，市長表示，一點也不認同西雅圖，他絕對不支持，並相信這做法已偏離了這場運動的目標：支持和提升社區黑人的聲音。

新上任的警察局長洛維爾讚揚警察在今次的行動中能夠安全地驅散這場非法集會，他表明，設立一個自治區對公眾安全是有很大影響的，要行使憲法第一修正案賦予的權利有很多方法，局長說：「但這是一個波特蘭市不能接受的方式。」

西雅圖的抗議群眾在8日晚開始佔領了範圍約有六條街的「領土」自稱「國會山自治區」，稱區內「無警區」(cop free zone)。由當天，西雅圖警察撤出區內的警察局，讓示威者進行和平示威，佔領群眾訴求包括刪除警局預算、推動警務改革，佔領已近20天，示威者仍盤踞不散。特朗普總統曾一度要求西雅圖市長收回自治區，但市長認為示威者正行使憲法第一修正案賦予的權利。而該處的示威人士日前已跟政府商討妥，交回一邊行車線讓車輛仍可進出。