波特蘭示威未停　警察無暇應對911求助 地檢官拒絕起訴示威者　州警退出波市

代替聯邦執法人員在連夜波特蘭示威中保護聯邦物業的俄勒岡州警察部，上周宣佈撤離波特蘭市返回原來的崗位。有報導指，州警離場的原因是麥魯瑪縣新當選的地方檢察官邁克．施密特（Mike Schmidt）說明，不會起訴大部份被捕的示威者。

波特蘭市的示威已連續舉行了80多天，由州警取替聯邦執法員在波特蘭市的任務後，示威者亦將攻擊目標轉移到本市的警察局和警察協會。連日來，激進的示威者仍然在擲物、放火、對警局進行破壞等，警方也拘捕了多人，但縣檢官卻拒絕起訴。

『國家評論」在其報導中提到：如犯了罪卻無需承擔後果，那為何要將執法人員放在一個隨時會受傷的環境中呢？

俄勒岡州警察部上周四表示，他們對施密特的決定感到憤怒，並終止在波特蘭聯邦法院的部署。

麥縣地方檢察官施密特在上週二宣布，他的辦公室將不會起訴大多數被捕的示威者，除非涉及蓄意破壞財產，盜竊或暴力威脅等罪行。自暴亂開始以來，警方已逮捕了500多人，但到目前為止，已被起訴的不到50人。

州警在一份聲明中說：“俄勒岡州警察部正在不斷重新評估我們的資源和合作夥伴機構的需求，目前，我們傾向於將資源留給那些仍將起訴犯罪行為放在優先位置的縣城。加上我們對波特蘭市最初承諾的任務已完成。”

州長和市長均指出，州警撤離是當初與聯邦協議所定的兩周時間已到，所以結束在波特蘭市的執勤。布朗州長在推特上寫道：“如波特蘭市需要州政府進一步的支持，州警將隨時返回波市。”

至於對麥縣地方檢察官施密特的新政策，有律師認為檢察官這番言論給公眾一個錯誤的訊息，令到示威現場更糟糕。

在周日晚的示威中，一名被指涉嫌駕車衝入示威人群中的司機，被示威者從車上拉下，對他拳打腳踢，更被打至不醒人事。施密特表示，這些罪行是不能容忍的，並指他正與警方合作，進行調查。

如往晚一樣，周日的示威中有數百人包圍警察局大樓並進行破壞，又在附近堵路數小時，期間有人向警員投擲石頭、玻璃瓶，又用鐳射光照向警員眼睛，最後警方還是要宣佈示威變成暴動。連日的示威，有多名警員受傷。

波特蘭警方亦提到，由於要集中警力應付示威人群，在周日就有60個911緊急求助電話未能獲得及時處理。有不少市民都在埋怨，警察都無暇照顧普通市民的安全了，他們都在問，究竟示威何時才能停下來呢！

在西雅圖，因議會通過削警隊經費400萬元，裁減警員100人，西雅圖非裔女警察局長貝斯特日前宣佈辭職。而當地的警隊士氣也非常低落，有警員也準備跟隨局長的做法：不幹了！在被拍到的示威影片中，有警員向示威群眾說：「你們贏了！」