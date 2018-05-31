波特蘭真正手工面Noodle Man 滿足一份思鄉的懷念 重慶麻辣小面 蘭州牛肉拉麵 山西刀削麵 家常醬肉包 清爽冰粉

（本報記者王倩韞攝影報導）中國人將下館子作為人和人社交的一種方式，週末約上幾個好朋友胡吃海喝一頓，聊人生，暢談理想，喝小酒，電商幾盤小菜，都是嚮往的生活。遠到他鄉，我們懷念的是那一份對人與人之間的純真以及對食物的純粹的追求，而我說，那一份記憶裏的味道如今可以在Noodle Man麵店裏找到。

開張於Happy Valley地區的Noodle Man秉持著專業及專心做面的認真態度迎接著每一位到訪的食客。與其他麵館相比，Noodle Man更注重對麵條製作的處理，精益求精的老闆從餐廳的功能表，擺盤，麵粉，配料，醬料的選擇和比例等等都親自選取。餐廳裏最特別的是，廚房是開放式的，你可以在這裏看到師傅拉麵，包包子，拿著大面皮削刀削麵的全過程。

“我們所有的麵條都是現拉的，只有等客人下了單之後，我們的拉麵師傅才可以拉麵，。因為麵條拉完如果不立即下鍋，哪怕只是靜置5分鐘，麵條裏的水分就會蒸發，口感就會發生改變。而一個麵團最多只可以拉出五碗新鮮的麵條，而我們的師傅每一天需要拉600碗左右的麵條，很是辛苦。”老闆娘頭頭是道的說道。“拉麵師傅其實是90後的一名小夥子，別看他年紀小，光學習怎麼拉麵就學習了半年之久。更何況，拉麵這種體力功夫一定要身強力壯的青壯年，才可以保證我們每一碗面的Q彈和爽滑。同時，我們所有的麵粉類的食物都不會進冰箱，更不會放置過夜，除了食物口感，我們還需要保證每一位元食客的健康。”

Noodle Man也為了保證食客們的用餐愉快體驗，承諾：如果你覺得麵條不夠勁道，可以免費換新！如果吃了一碗麵還不夠的話，還可以免費續麵（不包括湯料）。

Noodle Man的自製油潑辣子是鎮店之寶，現磨的辣椒面再加上滾油的翻燙，散發出陣陣辣椒的鮮香和爽辣。不過為了照顧本地較多南方食客，Noodle Man的辣更多的是一種鹹香，給辣味增加出更多的層次感。

以下介紹您幾款Noodle Man 精製，又是你不容錯過的特式麵食：

【紅油抄手】

紅油抄手是川渝地區的傳統特色小吃。許多人會問，抄手和餛飩到底有什麼區別，其實只是不同地區有不一樣的叫法罷了。不過，不同與普通餛飩追求的皮薄餡大，抄手內的餡料不易放的過多，這樣會掩蓋抄手皮的入口即化並和純豬肉餡相結合的特殊口感。Noodle Man抄手的豬肉內陷採用半肥半瘦的豬絞肉作肉餡，這樣抄手煮熟後才會更加甘腴嫩滑，全瘦的豬絞肉口感會比較乾柴。而所謂“紅油”指的是其湯汁的微辣濃香。

包裹著紅油的抄手入口後，濃郁鮮辣迫不及待地開始在整個口腔中綻放，再加上花生碎香脆和香蔥的微微提升，會將整個辣味上升到一個新高度，若你是專業“吃貨”，細細品味還會遺留絲絲甜味。相信我，麻中帶辣，入口即化的抄手，一碗根本就不夠。

【重慶麻辣小面】

麻辣小面也是重慶當地人最愛的一道傳統小吃，又稱“重慶小面”相較於紅燒牛肉麵，鮮蝦雲吞面，榨菜肉絲麵等傳統面類，麻辣小面顯得更加純粹。簡單樸素的素面，伴著油潑辣子和各種作料，不加任何肉類的裝飾，卻成為了吃辣愛好者的摯愛。

重慶的“小面”歷史悠久，最早記載於春秋時期的《四民》一書中，再到抗戰前後和建國初期，有隊擔擔麵和重慶小面的詳細記錄。書上說，那時候，源於擔擔麵的麵條少，並且需要用精美瓷碗盛裝，佐料也較為考究，所以大多只有富家小姐，太太，少爺，公務員等等才吃的起擔擔麵；但是重慶小面製作方便，大眾化的佐料和土碗的裝盤就在街頭，是經濟不富裕和趕時間的人享用的美味“速食”。

Noodle Man的重慶麻辣小面佐料是賦予小面靈魂的重要一步，先調好調料，再將新鮮現拉麵條在滾水中煮沸，最後加上肉末稍子。麻和辣在口中翻騰，麵條筋道順滑，湯料香氣撲鼻，如果你敢於挑戰，將麵條和湯一起吸入口中，辛香刺激，筷子根本停不下來。

別忘了再點上一碗清爽冰粉甜品來解解辣哦！

【雞絲涼麵】

夏天已至，有時因為天熱而胃口不佳。天熱的時候，除了喝上一杯冰涼的汽水，為了不來上一碗涼麵解解暑呢？Noodle Man的涼麵將現拉煮沸的拉麵放在含有冰塊的涼水中浸泡，隨即加上麻醬，黃瓜絲，雞絲，辣子等作料，涼拌而成。麵條在冰水中浸泡後顯得尤其筋道，入口冰冰涼透心涼，喜歡吃辣的朋友再加上一點辣椒油，口水已經泛流。夏天，快來Noodle Man和涼麵來個味蕾的約會。

【蘭州牛肉拉麵】

蘭州牛肉麵是中國甘肅省蘭州地區的風味小吃，也是“中國十大麵條”之一，更被譽為“中華第一面”。以“湯鏡者清，肉爛者香，面細者精”的獨特風味和“一清二白三紅四綠五黃”，一清（湯清）、二白（蘿蔔白）、三紅（辣椒油紅）、四綠（香菜、蒜苗綠）、五黃（麵條黃亮）聞名。最早在唐代就有對蘭州拉麵的記載。

Noodle Man的蘭州牛肉麵繼承了這百年的好味道，湯頭用18種中藥熬制而成，而中藥都是從中國運來美國，只為還原最正宗的口感和味道。湯底看似清湯寡水，但卻鮮味十足，層次感十足。再來上幾片薄薄的醬牛肉，伴隨著香菜和Q彈爽滑的麵條入口，簡直欲罷不能。如果你不能吃辣，那這面必將成為你的首選。

【家常醬肉包】

Noodle Man主推的家常醬肉包和麵條一樣，主打現點現包，不存放。每一個包子褶皺都在18層左右，選用精緻的麵粉，加上精確的水比例混合而成包子的表皮，所以每一個包子都漂亮的出奇。而醬肉則是手工剁制而成，因為老闆堅信，手工剁肉比起機器絞肉來說，肉質會更緊實，鮮美。肥肉和瘦肉也有著精確的比例，再加上洋蔥，生薑末，醬油等佐料，最後將包子底在油鍋上煎制金黃酥脆。一口下去，湯汁爆出，加上鬆軟的包子皮，口水留下來了嗎？

其他推薦的菜品還有：素鍋，麻辣/五香牛肉，重慶酸辣粉，山西刀削麵，扁豆燒肉炒麵，麻辣涼粉，臺式番茄牛腩湯麵，蒙古牛肉炒麵，糖醋小排等。

甜品和飲料的選擇也是很是豐富，包括常見的珍珠奶茶，桂花小湯圓，清爽涼粉，杏仁奶茶，蜂蜜檸檬茶，荔枝茶等。

Noodle Man的地址是15888 SE Happy Valey Town Center Dr., Happy Valley, OR 97086。每逢週二關門。電話：503-878-5086