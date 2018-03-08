波特蘭發生多宗飛車搶劫金項鏈案 似針對亞裔年長者

（本報訊）有讀者來電本報報料，講述她被搶劫的經歷，希望其他讀者們留意。

這名馮姓的女士，在上月與她的家人在波特蘭市北區的哥侖比亞公園行走時，突然一輛深藍色SUV車停靠在他們旁邊，裏面坐了看似一家四口的吉普賽人，一男一女40歲左右，帶著兩名5、6歲的孩子，並用蹩腳的英文詢問附近的醫院在哪里。當馮女士的家人向他們提供了醫院地址之後，他們拿出了多件首飾稱贈送她，要感謝她們全家的熱心，馮女士當即就說這是小事，謝謝他們的好意並不接受饋贈的東西。

因此，那一家四口中的女性就提出，想要以擁抱的形式來感謝他們家人。誰知，當馮女士的母親走上前打算給那女人一個擁抱的時候，坐在車中的這名吉普賽女人，立馬將她脖子中的金項鏈搶走，旁邊的男司機立刻開車風馳揚長而去。值得注意的是，這一家人自始至終都沒有下過車。

據馮女士所描述，這一家四口仿佛連孩子都是受過訓練出來盜竊，因為特別配合。同時，這看似一家的可能根本就不是一家人，裝作英文不好來博取同情心，並且還利用孩子讓人放下戒備心來幫助他們。

馮女士早在微信群中得知，在今年一月就在東南區的Foster街Wells Fargo銀行門口發生過類似SUV飛車搶劫首飾的案件，但因為受害人是華人，並且不能說英語因此沒有及時報警。

馮女士說：「在案件發生之後，我立刻報了警，並提及了一月份的類似搶劫案。但是員警表示他們根本沒有接到報警。所以我希望受害的華人可以站出來，銀行門口其實有監控，如果當時及時報警調查，可能今次的搶劫事件就不會發生了。」

馮女士也在眾多微信群裏將自己的遭遇告誡在波特蘭的華人，千萬不要上當受騙。直到3月6日在小溫哥華也有華人表示見到這一夥人企圖作案，不過因為馮女士的提醒所以他們沒有得逞。並表示車牌號碼可能是354KDA。

《波特蘭新聞》在這裏提醒廣大華人市民，該團夥可能就針對帶著首飾的華人，特別是較年長的人士。同時也督促大家一旦發生此類案件，不要走上前與他人交談，也不要隨便擁抱陌生人，千萬不能掉以輕心。假設被搶劫，請立刻撥打911報警，如果不會說英文請立刻尋求周邊可以說英文的人協助報警。早日捉拿犯罪分子。