波特蘭發展處推出兩幅華埠地皮 現誠邀發展商提供發展計劃書

（本報訊）周二，波特蘭發展處（Prospor Portland）發邀請書，邀請發展商為兩幅華埠地皮提供發展計劃書，一是位於4街Burnside華埠牌樓下的空置地皮；另一幅是位於3街Flander街的25街區的停車場。

早在去年的11月底，發展處已就這幅地皮舉行公聽會，其中一場更特別選擇在東南區，希望能收集更多華人的意見，當時出席的華人非常踴躍，在會中都積極發表了不同的意見。

華人特別關注的是位於4街Burnside華埠牌樓下面積有7,762平方呎的空置地皮，這地鄰近秉公堂堂所，該堂所在過去一年已積極謀求發展這地的機會，希望能在華埠的入口建造一些與華人文化有關的項目，這項目在有豐富華埠發展經驗的華裔建築設計師何巽女士的領導下，和得到發展處的協助下，已有一個發展計劃。

秉公堂的周世昌主席向本報表示，他們極之渴望能得到這幅地來發展，為波特蘭的華埠保留文化，做好作為華人的本份，但這樣大的一個計劃，對他們來說實在困難重重，希望能與發展處或是其他部門或是發展商成為發展伙伴，實現理想。雖然很多都是未知數，但周主席說，總算是踏出了第一步，目前來說，希望華人社區都能在精神上支持這計劃。

另一幅是位於Everett 街四街現時是停車場，佔地26,980平方呎的地皮。

波特蘭發展處在邀請書中列出發展的目標和所提供的財務資助等，目標是在這兩幅地皮上興建商住樓宇，上層是住宅單位，地下是商舖。而之前在這區內營商的店舖將會獲優先考慮。而所有的發展希望能尊重該區的多元化特色，和能活化這區，促進經濟發展。

老城/華埠區的發展一直落後於波特蘭市的其它地區，早在2014年，當時的查爾斯市長已為老城/華埠區定出一個五年行動計劃，但可惜一直都未有任何的行動。

目前，隨著波特蘭發展處推出一個被形容為波特蘭市世紀發展項目的『百老匯走廊』（Broadway Corridor），被指為市中心最後一個可發展地區的老城/華埠區，亦受到關注。除了上述兩幅地皮的發展外，據了解蘭蘇園旁邊亦有另一個大型發展項目在籌劃中。相信在未來數年內，這些發展將改變老城/華埠區的面貌。