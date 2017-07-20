波特蘭法官支持租戶保護法

（綜合報導）上星期五（七月十四日），一名麥魯瑪縣法官將一宗反對本市最新的保護租客法的案件維持原判，讓波特蘭市的租客繼續獲得保障。新法例在去年年底通過，內容是當業主在無理由下驅逐租客或一年內將租金提高10%以上時，業主必需向租客提供 2,900元至 4,500元的賠償金額。

去年冬季，議會通過了這項法案後，有兩名業主起訴波特蘭市。他們的律師約翰．迪洛倫佐認為，支付搬遷援助費用違反了全州禁止租金管制的規定、並且違反合同法。但是，麥魯瑪縣的一名法官認為，俄勒岡州禁止城市管制租金並不能阻止城市要求提供援助給租戶。麥魯縣和波特蘭是所謂的自治管轄區。他們與俄勒岡州共用立法權。

波特蘭的這項條例將於10月份隨著市議會頒佈的住房緊急申報而過期。目前法官支持此法律，專員克洛伊．尤達利將推動使其成為永久性條例。尤達利的政策主管傑米．杜哈梅爾的說「只要有人需要我們保護，我們就打算使它成為永久的長期法律條例。」杜哈梅爾說。

本次議會討論了在全州範圍內撤銷禁止租金管制和無故驅除租戶的法案，但未通過。

杜哈梅爾說，尤達利的辦公室正與俄勒岡州的其他城市保持聯繫；那些城市正在關注相關法律案件，而且很有興趣制定他們自己的搬遷援助政策。