波特蘭汽車盜竊案大福增加

（綜合報導）近日來，本地盜竊汽車的數量正在就上升。波特蘭警察局的犯罪統計數據顯示，從去年7月到今年7月，汽車盜竊事件上升了百分之六十九。波特蘭市民對城市的沮喪情緒也隨著這些數據的上升而增長。

一位波特蘭居民表示，他經常看到很多小偷在這裡闖進來，我住在這裡非常的不安。

根據波特蘭警察局的犯罪統計數據，在這12個月期間，一共有7,292汽車被盜或者是曾被嘗試盜竊。

在查閱了波特蘭大約100個不同的社區的記錄之後，接下來的5個地區是盜竊高發地。地區包括，Hazelwood, Lents, Powellhurst-Gilbert, Centenial一級Montavilla。

Hazelwood地區成為盜竊高發地的第一名一點都不覺得奇怪。一名業主表示，這真的讓人很無奈，他經常會為治安問題感到生氣。並同時表示，這裡有很多不同的盜竊，很多無家可歸的遊民，更可怕的是還有很多的犯罪。

Ron Manza是當地的居民，他表示，我們附近總有一些我們沒怎麼見過並沒有車牌的車輛，所以我們總是打電話給城市報告這些車輛。

Hazelwood社區協會的主席Arlene Kimura表示，在一個月的時間裡，我認為這裡汽車盜竊的時間比整個西南部的社區還要多。他同時把這一問題歸結與波特蘭的人口增長，但也包括該地區的購物中心的數量增加以及警力缺乏的原因同時存在。

她說，在我們的小區範圍內，我們有很多停車場和很多地方，他們都會離開他們的車，這些地方會受到入市強切的攻擊。

不過不管什麼原因，社區的居民們都表示他們已經厭倦了。

波特蘭警察局的犯罪統計數據報告顯示，在削減預算的過程中，它的汽車盜竊部門在幾年前被削減了，這使得追踪汽車盜竊變得非常困難。不過官員們表示，他們已經意識到了這個日益嚴重的問題，並試圖找到解決問題的方法。