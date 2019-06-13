波特蘭氣溫連創新高 未來一個星期持續炎熱

（本報綜述）波特蘭國家氣象局稱，波特蘭和俄勒岡州的其他地區預計將在6月初出現創紀錄的高溫。近日監察到的紀錄顯示，星期二波特蘭的氣溫達到華氏96度，而在周三，高點攀至華氏97度！

氣象學家稱，6月11日的歷史高點是1941年的95度，6月12日的歷史最高紀錄是2002年的93度！這一次的11日和12日分別是96度和97度，已經連破紀錄！一些媒體稱，波特蘭星期二和星期三的最高氣溫破百！

華氏96度是什麼感覺？走在街上，你會覺得自己要融掉！放一顆雞蛋在車頂上會變熟！

據稱，飆升的氣溫令到野火發生的機會大增，只需要微風吹過，炎熱乾燥的天氣就可能會引發火災。

分析指出，由於異常高溫在大波特蘭地區徘徊，未來一個星期，人們需要照顧好自己和家人。

根據國家氣象局的報告，熱量比其他任何天氣危害都要多。中暑，熱疲勞，熱傷風，熱中風，腹瀉，甚至死亡都有可能發生，特別是老年和兒童要照顧小心！

專家提醒民眾，遇上炎熱天氣時：

不要將孩子或寵物留在車內 – 即使是幾分鐘

多喝水

塗抹防曬霜並限制戶外暴露

穿著輕便，穿淺色衣服，深色衣服會吸熱

關上窗戶，拉下窗簾，

只能在在早上和晚上天氣降低時做運動鍛煉

在一天中最熱的時候呆在室內

與朋友，家人，鄰居保持聯繫，預防他們不能照顧自己

在炎熱的天氣裡照顧你的動物也很重要， 監測他們的運動，保持水分，避免在一天中最熱的時候走路，並在靠近他們的爪墊和胃的地方剃掉一些毛以散熱！